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唯品会发布2023年ESG报告

2024年07月26日13:25 | 来源：中国新闻网
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原标题：唯品会发布2023年ESG报告：坚持品牌特卖战略，共创可持续新生活

7月25日，唯品会正式发布《环境、社会及治理报告(2023)》(以下简称“ESG报告”)。ESG报告显示，2023年，唯品会在推进低碳发展、持续满足消费者品质生活需求、打造多样化人才队伍、发展公益事业等方面采取了一系列举措，与利益相关方携手推动企业及社会的绿色可持续发展。

推进自身运营和价值链减碳，共创碳中和未来

2023年，围绕“不晚于2030年实现自身运营的碳中和，不晚于2030年实现范畴三碳排放强度下降50%”这一承诺目标，唯品会持续开展节能减碳实践，促进碳中和目标达成。

在自身运营领域，唯品会通过光伏发电、绿色电力使用、节能改造等降碳措施，不断向内挖掘减排潜力。其中，唯品会华南物流园区、华中物流园区以及杉杉奥莱南昌店、南宁店、赣州店、徐州店均已布局光伏电站，2023年全年发电量共计58,355兆瓦时，折合减排二氧化碳约3.2万吨。

在价值链减碳领域，唯品会推进绿色包装、发展绿色物流，其中，全年使用循环箱超27万次，并与高校及科研院所开展合作，投资可降解材料研发，助力推进电商行业可降解包装材料的市场化进程；通过优化运输路线、整合资源配送等，提升运输能效，带动供应商减碳。

此外，唯品会制定《唯品会生物多样性保护承诺》，明确参与生物多样性保护的策略，执行计划并采取实际行动，比如作为领捐人与大自然保护协会(TNC)合作，支持北京密云近自然森林经营及鸟类栖息地优化项目，助力打造城市周边人与自然和谐共生的新示范。

唯品会物流仓库内景

坚持品牌特卖战略，持续满足消费者品质生活需求

针对消费者日益增长的高品质、高性价比需求，唯品会从用户视角出发，通过超千人的买手团队，持续精选更多大牌正品好物，并与品牌合作打造定制化的高性价比商品，满足用户对好货好价的需求。

同时，唯品会进一步夯实超级大牌日、唯品快抢、三折疯抢等标杆栏目，相继推出全民运动节、开学焕新季等特色活动，以及唯品奥莱、唯品奢、趋势情报局等全新栏目，提升用户购物体验，并助力品牌更好地触达用户。

2023年，唯品会与中国检验认证集团签订战略合作协议，为正品保障加码，让消费者买得更放心、更安心。同时，平台不断丰富超级VIP(SVIP)的货品权益、服务权益、生活权益等，全年SVIP活跃用户数同比增长13%至760万，会员续费率明显提升。

倡导多元、平等、包容性文化，打造多样化人才队伍

唯品会发布《唯品会关于多元、平等、包容性承诺》，将从提升员工构成的多样化、促进人才使用全周期的公平性等方面推进DEI文化在多个层面落地生根。

其中，在关怀残障员工方面，唯品会从优化硬件设施、开展残障友好培训等方面打造平等包容环境。截至2023年底，唯品会共有残障员工百余名。同时，唯品会积极营造女性友好的职场环境，发布《唯品会女性职场成长报告》，鼓励女性员工实现自我发展和自我突破。

唯品会投资超1.2亿元打造唯家公寓，以一折左右的价格租给员工居住，为员工提供安全、舒适的居住环境，降低员工生活成本。截至2023年底，公司共有人才公寓1,049套。

助力女性赋能、乡村振兴，推动社会公益事业发展

唯品会持续深耕女性赋能、乡村振兴、互联网公益创新等板块，打造了唯爱妈妈、唯爱心公益计划、塱头乡村振兴等系列公益项目。截至2023年底，唯品会公益累计投入金额达7.19亿元。

其中，塱头乡村振兴项目的多元文化业态如春阳台艺文中心、和春住精品民宿、心画中国沉浸式光影艺术展、塱那头草地休闲空间等均已开业。塱头村入选2023年广东省“百千万工程”首批典型县镇村名单，文化引领、公益赋能的“塱头模式”初见成效。

在女性赋能领域，唯爱妈妈项目累计服务17.4万个困境单亲家庭；同时，唯品会公益参与支持的西湖女性科学家发展支持计划，为女性科研人员提供支持与激励，鼓励更多青年女性投身科学事业。

此外，2023年，唯品会分布在全国多地的物流运营中心利用自身仓储属地优势，一对一帮扶周边村庄，打造“一仓一村”项目，改善全国12个村庄的物质生活条件，推动当地精神文明建设。

(责编：曹淼、李源)
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