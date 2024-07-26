人民网北京7月26日电 （欧阳易佳）记者从国家林业和草原局获悉，当地时间2024年7月26日，在第46届联合国教科文组织世界遗产委员会会议上，我国申报的巴丹吉林沙漠——沙山湖泊群、中国黄（渤）海候鸟栖息地（第二期）顺利通过遗产委员会评审，成功列入《世界遗产名录》。至此，我国已拥有15项世界自然遗产、4项文化与自然双遗产，世界自然遗产总数继续保持全球第一。

联合国教科文组织世界遗产委员会认为：“巴丹吉林沙漠——沙山湖泊群独特、稀有、绝妙的高大沙山，以及无数色彩斑斓的丘间湖泊，是温带和超干旱气候下沙漠景观和地貌持续演变的杰出范例，也是全球范围内具有罕见自然美的沙漠景观之一”。

联合国教科文组织世界遗产委员会认为：“中国黄（渤）海候鸟栖息地具有独特的生态系统功能，其潮滩对于保护世界范围的迁徙候鸟具有特殊的重要性，为45种受胁鸟类在内的绝大多数鸟种提供了生存保障。黄（渤）海候鸟栖息地作为一个整体，对东亚——大利西亚迁飞区（EAAF）迁徙水鸟保护有着不可替代的贡献。”

世界遗产是国际社会公认的、具有突出普遍价值的、不可替代的人类共同财富。目前，我国世界自然和双遗产的保护总面积已达到7.9万平方公里，涵盖了国家公园、自然保护区和各类自然公园等上百个自然保护地，实现了对重要自然生态系统和自然遗迹的有效保护。

据悉，下一步，我国将以全面推进国家公园为主体的自然保护地体系建设为契机，进一步提升自然遗产地的保护管理水平，助力美丽中国建设，继续履行好国际公约，加强国际合作，分享中国成功经验，促进全球生态文明建设和文明交流互鉴，为构建人类命运共同体贡献中国智慧和中国力量。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经