中国贸促会7月26日发布数据显示，今年1至6月，全国贸促系统累计签发原产地证书、ATA单证册、商事证明书等各类证书343.22万份，较上年同比增长19.39%，充分印证了中国外贸上半年“质升量稳”的持续向好走势。

ATA单证册是世界海关组织为暂时进出境货物而专门创设的，也被称为“货物通关护照”。数据显示，上半年，全国贸促系统共签发出境ATA单证册5380份，同比增长38.70%；相关ATA单证册涵盖货值约18.40亿元，同比增长84.00%；办证企业2564家，同比增长36.24%。

“这表明我国外贸企业活力不断增强，走向世界广交朋友、寻觅商机拓展市场。”中国贸促会新闻发言人王琳洁说。

今年以来，我国外贸展现出较强韧性和活力，外贸向好势头进一步巩固。中国贸促会发挥联通政企、融通内外、畅通供需功能，为广大外贸企业抢订单、拓市场当好“导航员”和“服务员”。

组织“千团出海”专项行动，为外贸企业走出去开辟新航路。上半年，中国贸促会共组织超1000批次贸易投资促进团组赴93个国家和地区访问，很多中小企业随团出海、满载而归。

“我们已建立由会领导率领中国企业家代表团定期访问美欧日等主要贸易伙伴的工作机制，同时针对企业需要，将组织更多团组赴东盟、中东、拉美、非洲等‘一带一路’共建国家和地区交流访问，诚邀广大外贸企业一起‘扬帆出海’。”王琳洁说。

支持境外办展，为外贸企业走出去拓展朋友圈。上半年，中国贸促会共审批2024年全国计划出国展览项目1195项，涉及72家组展单位和53个国家与地区；实际执行出国展览项目536项，实际展出面积32.44万平方米，参展企业22270家，项目数、展出面积、企业数分别比2023年同期增长57%、48.5%和70.8%。

王琳洁介绍，上半年，亚洲仍是我国企业出国参展的最重要市场，占比约40%。机械、纺织、交通运输、建筑装饰和消费品为我国企业出国参展五大行业。机械、电子、汽配等我国优势行业企业在国际展览舞台上表现亮眼，新能源车、汽车配件、医药原料等新兴行业及中亚、非洲、拉美等新兴市场潜力较大。

除了积极参展，机构或企业出国自办展的热情也不断上升。上半年，共有14个组展单位赴15个国家和地区组织自办展项目24个，其中亚洲18个。亚洲是出国自办展首选地，综合展是自办展主要形式，纺织制品是自办专业展数量最多的专业类别。

“我们将继续紧盯企业所需，出台更多针对性强、行之有效的支持举措，提升中国企业出国参展数量和质量，以展促贸，让外贸企业通过出国参展办展拓展海外市场。”王琳洁说。（记者潘洁）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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