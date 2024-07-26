人民网北京7月26日电 （记者郝帅）2024中国国际物业管理产业博览会（以下简称“中国物博会”）于7月24日至26日在北京首钢会展中心举行。这是中国物业管理协会第六次举办该博览会，同时也是北京首次举办。

本届中国物博会以“为‘好房子、好小区、好社区、好城区’提供好服务”为主题，汇聚了国内外240多家优秀供应商参展，共涉及七大主题展区。展会不仅综合展示了各地物业管理行业的创新成果，还聚焦了具有应用价值的国内外新技术、新设备和新服务。

2024中国国际物业管理产业博览会现场。人民网记者 郝帅摄

在众多参展企业中，招商蛇口旗下招商积余以“城市服务生态”为主题，展示了其在构建全面、高效、可持续的城市服务体系方面的努力和成果。招商积余党委书记、总经理陈海照在接受采访时表示，公司以全业态、全价值链、全场景的综合解决方案来构建城市服务生态，并致力于打通住宅物业管理与城市服务的链接。

截至目前，招商积余的服务已覆盖全国逾150个城市，项目超2100个，涵盖了住宅物业以及办公、商业、园区、政府、学校、公共、城市空间等非住宅物业。

值得一提的是，为形成“政府减负、市场受益、惠及民生”的社会治理新生态，今年，招商积余推出了"城市繁兴"计划，致力于打通住宅物业管理与城市服务的链接，希望针对街道中的住宅、老旧小区、城中村无物业覆盖的社会基层治理痛点，实现城市综合基层治理协同。同时，通过引入先进的物业管理模式和科技手段，以数字化手段助力提升城市基层治理能力，承接城市服务运营和公共资源经营，实现城市治理效能提升和企业价值创造的双赢。

据了解，我国内地物业管理行业从1981年发展至今，物业管理面积达到386亿平方米，从业人员近千万。伴随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，物业服务也从“有没有”向“好不好”转变，物业管理行业迎来发展新阶段。

今年年初，国家发改委已将物业服务行业正式纳入《产业结构调整指导目录（2024年本）》的鼓励类商务服务业范畴，这又一次提升了物业管理在现代服务业中的地位。“这一变化反映了国家对物业服务行业重要性的认可，为行业发展提供了更广阔的空间和政策支持。”陈海照说。

近年来，传统企业的数字化转型备受关注。作为“双百企业”，招商积余在数字化转型方面取得了显著成果。公司旗下拥有5家国家高新技术企业、3家专精特新中小企业、347项软著专利。陈海照介绍：“在智慧物业管理、物联网、人工智能和大数据分析等方面进行了深入探索和实践，实现了从前端对客服务到后台项目运营全流程数字化能力覆盖。这些数字化创新不仅提高了工作效率和服务品质，还有效控制了人力成本。”

招商积余党委书记、总经理陈海照在接受采访。受访方供图

在践行社会责任方面，招商积余也积极行动。陈海照向记者介绍：“公司积极响应国家乡村振兴战略，通过到家汇线上商城平台开展助农业务，同时投身社会公益，开展‘安心家园’‘绿萝行动’等特色品牌活动，并在各地打造多样化的文化艺术活动，增添社区活力。”

此外，在节能减排和可持续发展方面，招商积余也采取了多项措施并取得了显著成效。公司自主研发的能源管理平台、公区照明智慧改造以及充电桩、光伏储能业务的推出，都有效降低了运营成本并减少了碳排放。

展望未来，陈海照认为：“科技发展将深刻改变物业资产管理行业的格局。”为此，招商积余正积极推进“物业+”创新业务，并以数字化手段打造更加智能化、个性化的服务体验，以应对未来行业的变革。

本届中国物博会的举办为物业管理行业提供了一个展示和交流的平台，也推动了行业间的合作与发展。同时，物博会通过展示各企业的创新实践和典型案例，不仅对行业的技术进步和服务升级起到了促进作用，还为构建更加美好的城市生活环境贡献了力量。

(责编：郝帅、高雷)

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