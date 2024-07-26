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国资委：推动中央企业在发展新质生产力中发挥主阵地、主力军作用

2024年07月26日14:00 | 来源：人民网
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人民网北京7月26日电 （记者杨曦）7月26日，在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，国务院国资委副主任王宏志表示，总的看，国资央企已经初步形成新质生产力发展的整体性思路、体系化布局，各方面的工作机制和制度体系也在抓紧完善。下一步，国资委将以打造“三个高地”为抓手，集中优势资源力量，推动中央企业在发展新质生产力中发挥主阵地、主力军作用。

第一，着力打造“创新高地”，强化发展新质生产力的第一动力。以国家战略需求、科技发展趋势和产业升级需要为主攻方向，全方位践行新型举国体制，在研发周期长、攻关投入大、其他所有制企业参与意愿不强的领域坚定投入，打造创新联合体升级版，促进产学研融合，推动从基础研究到产业化的全链条创新。

第二，打造“产业高地”，做强新质生产力的核心载体。通过设备改造、技术攻关、工艺升级、产品打造等多种方式，推动传统产业高端化、智能化、绿色化发展；坚持内生式和外延式发展并重，不断健全新兴产业培育机制，加快布局新领域新赛道。

第三，打造“改革高地”，构建同新质生产力更相适应的生产关系。加快企业组织形态变革、管理方式变革，实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，以创新创造为导向，灵活开展多种形式中长期激励。同时，创新组织方式，加强产业链上中下游企业合作，持续优化发展新质生产力的产业生态。

“同时，我们感到，发展新质生产力既是国资央企的一道必答题，也是各类市场主体的共答题，我们将继续深化同各类企业在新领域、新赛道的合作，和大家一道，共同研发新技术，共建产业新生态，齐心协力推进新质生产力的发展，不断塑造新动能新优势。”王宏志说。

(责编：杨曦、高雷)
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