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国资委：未来五年，中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元

2024年07月26日13:52 | 来源：人民网
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人民网北京7月26日电 （记者杨曦）7月26日，在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，国务院国资委财务监管与运行评价局负责人刘绍娓表示，近期，国务院国资委召开了中央企业大规模设备更新工作推进会议，主要目的是指导中央企业率先行动，聚焦“五个加快”推动大规模设备更新重点任务落实落地。

一是加快推动先进设备更新。加速替换改造一批服役时间长、生产效率低、工艺技术落后的生产装置和设备，更新部署一批高技术、高效率、高可靠性的先进设备。

二是加快推动数字化转型。加快实施一批“智改数转网联”项目，推进人工智能等新技术与制造全过程、全要素深度融合，加快智能装备更新替代和新型网络基础设施规模化部署。

三是加快推动绿色化改造。推广一批绿色装备，大力促进减污降碳、节能降耗，加强设备能效管理，加快对能效水平较低的装置设备更新改造，大力布局资源循环利用，形成产品从研发制造到回收利用的良性循环。

四是加快推动本质安全。实施一批老旧装置改造，强化安全技术、安全装备应用，在安全隐患高发领域开展“机械化换人、自动化减人”和“机器人替人”，加强对各类危险源的在线监控和管理，提高事故和灾害的预测和防范水平。

五是加快强化有效供给。研发生产一批新型装置设备，推进在各类工业机械、农用、医疗、教育等领域应用，努力提供技术先进、绿色低碳、节能高效、适应市场需求的设备产品。

刘绍娓表示，下一步将坚持能给尽给、应给尽给原则，加大出资人政策支持力度，指导中央企业紧盯新一轮技术革命和产业变革方向，在本轮大规模设备更新中发挥表率引领作用。未来五年，中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。同时要求中央企业在采购设备时对各类企业一视同仁，坚持买技术水平最好、性价比最高的装备，让质价双优的装备供应商脱颖而出。 

(责编：杨曦、高雷)
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