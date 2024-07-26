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我国建成全球规模最大地震预警网 国家地震烈度速报与预警工程开始全面运行

2024年07月26日16:17 | 来源：新华网
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新华网北京7月26日电（记者汪亚）应急管理部中国地震局今日在京举行国家地震烈度速报与预警工程（简称“国家地震预警工程”）竣工验收新闻发布会。记者从发布会获悉，国家地震预警工程自2018年正式启动实施，历经5年，完成项目批复的全部建设任务，于2024年7月25日顺利通过竣工验收。至此，工程由建设阶段转入全面运行，将向全社会正式提供地震预警和烈度速报信息服务。

据了解，国家地震预警工程建成全球规模最大的地震预警网，实现了分钟级地震速报向秒级地震预警的跨越式发展。国家地震预警工程建设完成观测站点15899个，国家级中心3个、省级中心31个，在华北、东南沿海、南北地震带、新疆天山中段、西藏拉萨周边等5个重点预警区形成秒级地震预警能力，在全国形成分钟级烈度速报能力。系统试运行期间，经历了2022年四川泸定6.8级、2023年甘肃积石山6.2级等地震的实际检验，快速产出准确可靠的地震预警参数、地震烈度分布等信息产品，为政府抗震救灾、行业应急处置、公众紧急避险和地震科学研究等提供了科学依据。

国家地震预警工程的全面建成，突破了地震预警、烈度速报系列核心技术瓶颈，自主攻克多网融合、海量实时数据秒级处理、多中心多算法综合决策、海量用户亚秒级信息发布等技术难题，总体功能与性能达到世界先进水平。

据介绍，工程还开展了服务终端、手机应用、电脑客户端等发布示范，进行了铁路、管网、电网、核电、燃气等行业对接服务，拓展了电视、乡村大喇叭、IPTV等应急广播播发试点，丰富了微信、支付宝等公众移动应用服务渠道，具备了亿级覆盖、秒级触达的广域快速服务能力。目前，中国地震台网中心已经联合腾讯公司和国家应急广播完成了全国微信地震预警信息服务平台的研发工作，正在进行内部测试，将于近期上线与广大公众见面。届时无论使用哪种品牌、哪种型号的手机，都将更加方便、快捷地接收到官方权威的地震预警信息。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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