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水利部：长江发生2024年第3号洪水

2024年07月30日09:43 | 来源：人民网
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人民网北京7月30日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，受第3号台风“格美”残留云系带来的强降雨影响，2024年7月29日18时50分，长江中游干流莲花塘站水位涨至警戒水位（32.50米），依据水利部《全国主要江河洪水编号规定》，编号为“长江2024年第3号洪水”。

此前，水利部已针对湖南省启动洪水防御Ⅲ级应急响应，针对江苏、安徽、江西省启动洪水防御Ⅳ级应急响应，派出工作组、专家组指导湖南洪水防御和险情处置工作；发出通知要求各地强化预报预警和隐患排查整治，加强重要堤防水库和基础设施巡查防守，压实落细责任措施，切实保障人民群众生命财产安全；每日“一省一单”靶向预警，指导地方做好水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等工作。

水利部长江水利委员会相关负责人表示，水利部长江水利委员会针对湖南省启动洪水防御Ⅲ级应急响应，针对江西、湖北省启动洪水防御Ⅳ级应急响应，精准实施流域控制性水库群联合调度，调度三峡水库减少出库流量，减轻中下游防洪压力。

记者了解到，7月28日，晚湖南湘潭县涓水堤防决口险情发生后，水利部启动重大水旱灾害事件调度指挥机制，针对性安排支持湖南省湘潭县涓水堤防决口处置工作。督促湖南省全面排查决口洪水可能影响区域，人对人、户对户，一一核对，不落一户一人，提前转移确保人员安全。

据悉，下一步，水利部将继续密切监视长江中下游汛情发展态势，滚动会商研判，及时发布预警，科学调度水工程，督促地方做好堤防巡查防守、水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等各项工作。

(责编：郭思邈、吕骞)
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