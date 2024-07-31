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暑期档电影票房突破70亿元 下半场“花落谁家”？

李豪悦
2024年07月31日09:03 | 来源：证券日报
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原标题：暑期档电影票房突破70亿元 下半场“花落谁家”？

截至7月30日14时，暑期档（6月1日至8月31日）总票房已达到74.6亿元。《抓娃娃》《默杀》《云边有个小卖部》分别以23.4亿元、12.5亿元、5亿元位居票房前三。

2023年暑期档，共有5部电影票房突破10亿元，其中，4部电影票房突破20亿元。相比之下，今年暑期档上半场，仅《抓娃娃》《默杀》票房突破10亿元大关。

“目前暑期档70多亿元的成绩和去年比还是有一定距离，从营销上来看，投入应该缩减了。这也说明，部分电影公司对目前上映的作品不太有信心。”艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅向《证券日报》记者表示，“8月份还有不少人气作品储备，仍有希望出现爆款。”

距离暑期档收官仅剩一个月时间，据记者不完全统计，8月份待上映新片数量达到36部。灯塔数据显示，想看数量超过10万人的新片分别为《逆行人生》《白蛇：浮生》《负负得正》。此外，豆瓣电影榜热度前五分别为《死侍与金刚狼》《异人之下》《解密》《抓娃娃》和《从21世纪安全撤离》，除《抓娃娃》于7月中旬上映，其余4部均为7月底上映或8月待上映新片，这些作品被看作是“下半场”具有竞争力的种子选手。

记者统计发现，《逆行人生》《白蛇：浮生》《负负得正》《死侍与金刚狼》《异人之下》《解密》《从21世纪安全撤离》等市场关注度较高的作品的出品方中，不乏上海儒意、阿里影业、中国电影、猫眼等上市公司。其中，参与出品上市公司数量最多的作品是动画电影《白蛇：浮生》。

值得一提的是，目前暑期档暂未有票房成绩较高的动画电影出现。7月12日上映的动画电影《落凡尘》目前票房仍不足3500万元。今年上海电影节期间，光线传媒董事长王长田就提到动画电影的重要性。他表示，中国动画电影在整体票房占比太低，如果占比提升，中国的总票房也会上涨。

2023年暑期档，动画电影《长安三万里》票房达到18.25亿元，进入2023年票房总榜第七。而《白蛇：浮生》与《长安三万里》出自同一家电影公司追光影业，同时，《白蛇：浮生》为《白蛇：缘起》续篇，《白蛇》动画IP此前已靠口碑积累了一定的粉丝数量，这也让《白蛇：浮生》成为暑期档“下半场”最受期待的动画电影。

除了《白蛇：浮生》之外，《逆行人生》《异人之下》《解密》等作品也有多家上市公司参与出品。

参与《逆行人生》出品的上市公司分别为上海儒意、阿里影业、中国电影和猫眼。一位不愿具名的影评人向《证券日报》记者表示，该电影的导演徐峥此前执导过多部票房超过10亿元的电影。《逆行人生》作为近些年市场相对偏爱的聚焦小人物的现实题材电影，比较受期待。

此外，参与《异人之下》出品的上市公司主要为阅文集团和阿里影业。据了解，《异人之下》改编自超人气漫画《一人之下》，是中国漫画市场的顶级IP，多年来积累了庞大的粉丝群体，对于IP受众来说，漫改题材的电影仍然具有吸引力。“但是，漫改题材同样也有很多风险，原作的粉丝对于改编的衍生作品判断标准会更为苛刻，如果加入二次创作，可能引发口碑翻车。”上述影评人提醒。

上述影评人向记者表示，8月份的电影竞争力整体上升，人气题材、人气IP等，都会推高电影市场期待。

(责编：罗知之、陈键)
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