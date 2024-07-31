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今年上半年理财产品累计为投资者创造收益3413亿元

杨 洁
2024年07月31日09:04 | 来源：证券日报
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原标题：今年上半年理财产品累计为投资者创造收益3413亿元

7月30日，银行业理财登记托管中心发布《中国银行业理财市场半年报告（2024年上）》（以下简称《报告》）。《报告》显示，截至2024年6月末，银行理财市场存续规模28.52万亿元，上半年累计新发理财产品1.54万只，募集资金33.68万亿元，为投资者创造收益3413亿元。

从存续规模来看，截至2024年6月末，全国共有239家银行机构和31家理财公司有存续的理财产品，存续产品共4.00万只，较年初增加0.49%，同比增加7.99%；存续规模28.52万亿元，较年初增加6.43%，同比增加12.55%。

在理财产品结构类型方面，截至2024年6月末，净值型理财产品存续规模27.84万亿元，占比为97.61%，较年初增加0.68个百分点，较去年同期增加1.67个百分点。

与此同时，理财产品的资金优化配置功能进一步发挥，通过多种途径实现资金与实体经济融资需求对接。《报告》显示，截至2024年6月末，银行理财产品通过投资债券、非标准化债权、未上市股权等资产，支持实体经济资金规模约20万亿元。

从投资者方面来看，2024年上半年，理财投资者数量维持增长态势。《报告》提到，截至2024年6月末，持有理财产品的投资者数量达1.22亿个（投资者数量仅统计2018年10月1日之后发行的理财产品，下同），较年初增长6.65%，同比增长17.18%。其中，个人投资者数量较年初新增738.88万个，机构投资者数量较年初新增18.85万个。从结构上看，截至2024年6月末，理财市场仍以个人投资者为主，数量为1.20亿个，占比98.74%；机构投资者数量占比持续小幅增长，数量为153.45万个，占比1.26%。

从理财投资收益来看，2024年上半年，理财产品整体收益稳健，累计为投资者创造收益3413亿元，同比增长3.11%。其中，银行机构累计为投资者创造收益727亿元；理财公司累计为投资者创造收益2686亿元。2024年上半年，理财产品平均收益率为2.80%。

为落实主管部门对个人养老金业务的相关要求，银行业理财登记托管中心全面建设个人养老金理财行业平台，实现投资者账户开立、个人养老金投资理财产品信息统一报送和统一发布等功能。2024年5月份，个人养老金理财行业平台客户端一阶段正式投产上线，实现产品名单管理、报文应急发送等功能。截至2024年6月末，理财行业平台共支持6家理财公司发行23只个人养老金理财产品，累计销售金额超过47亿元，19家销售银行已为个人养老金投资者开立理财行业平台个人养老金账户超过50万个。

在加强投资者适当性管理、推动理财市场平稳健康等方面，信息披露发挥着重要作用。《报告》显示，截至2024年6月末，已有31家理财公司和29家商业银行接入中国理财网信息披露平台，全面实现理财公司全覆盖，累计发布各类公告超17万份。

(责编：罗知之、陈键)
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