彭 妍

原标题：多家银行跟进下调存款利率 保险、结构性存款等被热推

继国有六大行集体下调存款挂牌利率后，近日，多家股份制银行及中小银行也陆续跟进下调存款利率。在此背景下，风险较低的储蓄型保险产品和固收类理财产品等受到投资者关注。

《证券日报》记者走访多家银行网点发现，以传统型增额终身寿险产品为代表的储蓄型保险产品正被银行客户经理重点推荐。比如，有客户经理向记者表示，增额终身寿险现金价值写入合同，可提前锁定收益，较为推荐。

“存款利率下降，现在考虑购买保险产品的客户越来越多。”某国有大行客户经理对记者表示，目前普通寿险产品的保费收入在人身险保费收入中的比重显著增长，特别是在资管新规后，普通寿险有效弥补了保本理财产品的市场空白，在市场利率不断下行的大背景下，很多银行抓住其中的契机。

中央财经大学证券期货研究所研究员杨海平在接受《证券日报》记者采访时表示，商业银行积极推荐传统型增额终身寿险产品，主要目的是在存款利率下行的背景下，针对客户寻找定期存款替代型理财产品的需求，主动出击，有效维护客户。由于其兼具保障与投资功能，终身寿险产品契合大多数客户的风险偏好，具有较强的吸引力。

除了推荐保险产品之外，有的网点客户经理还力推结构性存款。“由于存款利率下调，结构性存款收益也会受影响，但是相对来说还好。”某股份制银行客户经理告诉记者，以该行推出的“季季慧赢”挂钩汇率的结构性存款产品为例，投资期限为98天，预计年化利率分为三档，分别为1.1%、2.2%、2.3%。

冠苕咨询创始人周毅钦对《证券日报》记者表示，近年来，居民风险偏好持续下降，银行存款、保险等稳健型金融产品的人气颇高。在市场利率不断下行的大背景下，商业银行也在调整代销金融产品的营销重点。

目前，投资者投资的理财产品包括银行存款、结构性存款、银行理财、保险产品、公募基金、信托产品等。面对众多理财方式，投资者该如何选择？

对此，招联金融首席研究员董希淼对记者表示，在各类资管产品收益率以及存款利率持续下行的情况下，投资者应尽快调整好投资心态。总体而言，投资者应平衡好风险和收益的关系，来综合进行资产配置。具体看，如果希望获得较高收益，那么应承担更高的风险；如果不希望承担较高的风险，那么应该接受较低的收益。投资者如果追求稳健收益，可以在存款之外，适当配置现金管理类理财产品、货币基金以及国债等产品。

中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏对《证券日报》记者表示认为，对投资者而言，需要做好资产多元化配置，除了存款外，投资国债、银行理财、保险、基金等都是可选择的方式，要根据自身的投资经验和风险偏好合理配置。

(责编：罗知之、陈键)

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