原标题：智能手机会迎来衰退潮吗

【今日视点】

◎本报记者 张佳欣

智能手机似乎已成了不可或缺的“个人配件”。然而，西班牙《国家报》近日报道称，或许智能手机只是风靡一时，市场正显现出衰退迹象。与此同时，人们看到一些新兴产品正在冉冉升起。

《日本经济新闻》报道称，跟智能手机说再见的时候已经不远了，2050年智能手机的普及率将降至零。

未来人们真的要告别智能手机了吗？替代它的产品会是什么？

昔日“王者”初显颓态

“屏幕成瘾”这一现象日益受到社会关注，智能手机几乎成为众矢之的。《国际精神健康与成瘾》杂志发表的一项研究显示，接近1/3的手机用户正面临严重的成瘾风险。在此背景下，“数字断舍离”成为保持精神健康的新风尚。

另一个事实是，手机市场销量悄然下滑。“并不是说突然之间就没人用手机了，人们仍在购买手机，但销量确实在减少。”美国未来今日研究所的CEO艾米·韦伯表示。这家专注于技术趋势预测的咨询公司早在2017年就预言了智能手机时代将终结，因为市场已趋于饱和，新增需求不再如往日那般旺盛。

2022年，全球智能手机出货量下降了11.3%，创十年来最低。2022年第四季度，降幅更为明显，同比下降18.3%。这种颓势在2023年依旧未能扭转，根据不同分析师的说法，降幅为3.2%或4%。

展望未来十年，人们或许将见证一个多元化设备并存的新时代。人类或将不再仅仅依赖那小小的长方形屏幕，而是拥有更多元、更智能的交互方式。那个人类双眼紧盯屏幕、双手飞速滑动的时代或将远去。

多元设备或成“新宠”

未来，人们或许会看到更多新颖的小工具作为手机的补充或替代品。例如AI Pin这款无屏幕可穿戴设备。它小巧轻便，可以佩戴在衣物上。用户只需通过语音指令，就能轻松查询天气、搜索附近餐厅或提出其他问题。AI Pin利用人工智能（AI）技术，以语音形式给出回答。更令人惊叹的是，它还能在用户手掌上投射出绿色荧光屏幕，显示简短文字信息，为用户带来全新的交互体验。

Rabbit R1采用了类似概念。它是一款介于复古与精致之间的创意设备，同样可以接收语音查询，并配有一块小屏幕。Rabbit R1的功能与高级语音助手完全相同，例如，用户可以要求它预订航班和酒店。

苹果最新推出的Vision Pro眼镜，可以让用户通过其高分辨率摄像头捕捉的图像来观察周围环境，并能同时播放视频和其他内容。

Lucyd眼镜是首批集成了生成式人工智能ChatGPT的设备，它能理解语音请求。类似的设备还有元宇宙平台公司与雷朋合作推出的眼镜。中国手机制造商TCL和OPPO也推出了自家的智能眼镜。

归根结底，智能手机是一个装满了各种应用程序的工具箱。未来，一款语音交互的AI工具或许就能集成手机的一切功能。

断言“衰退”为时尚早

手机衰退论有一个强大的“敌人”，那就是人们高度依赖的视觉文化。例如，受欢迎的社交媒体平台其核心内容就是视频和图像。这些内容无时无刻不在吸引着人们紧盯屏幕，这正是人们现在还不能断言手机必将消亡的一个重要原因。即便是那些可穿戴设备，也需要更大的屏幕来展示它们收集的内容。

“我们离不开手机，很大程度上是因为它为我们提供了一个更大的窗口，让我们能够轻松获取各种信息。”韦伯称，“不过，有些设备，比如耳机或智能眼镜，它们能让我们在不依赖手机的情况下完成很多事情。所以我认为，随着时间的推移，我们对手机的依赖会逐渐减少。”

西班牙拉里奥哈国际大学教授索尼娅·维拉纽瓦也认为，手机的数量可能会减少，但绝不会完全消失，这将取决于人们的具体需求。

当然，随着科技进步，人们或许能找到一种新方式，将视觉元素融入日常生活中，而无须依赖手机。加拿大多伦多安大略艺术设计学院设计系教授亚历山大·马努就提出了一个有趣的设想：“如果任何表面都能变成屏幕，那会是怎样的情景呢？现在已经有技术可以实现这一点了，比如石墨烯电子显示屏。”

就像电影《少数派报告》中描绘的那样，汤姆·克鲁斯在玻璃墙上浏览数据，未来或许能成为现实。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经