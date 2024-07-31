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雪域高原上的“数智风”

2024年07月31日09:08 | 来源：科技日报
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原标题：雪域高原上的“数智风”

◎本报记者 杨宇航 通讯员 苗 灿

先进的传感器技术和算法显著提升农业生产效率；智慧社区项目通过引入先进技术手段，有效提升社区治理效率和安全性；电子商务的普及和深入发展给农民带来实实在在的便利……记者近日在西藏多地采访时看到，雪域高原乡村吹来“数智风”，数智科技正在成为推动西藏乡村振兴的重要动力。

智能设备实现精准管理

记者在西藏山南市琼结县下水乡唐布齐村“菜篮子”基地的智能温室大棚看到，这里绿意盎然，蔬菜苗在智能系统的精心呵护下茁壮成长。智能温室大棚的广泛应用，为当地农业注入源源不断的生机。

“我们只需简单设定参数，智能设备便能自动完成温湿度调控等繁琐的工作，再也不用像过去那样辛苦地手动操作。”正在该“菜篮子”基地工作的村民扎西央宗说。

如今，唐布齐村借助先进的智能设备，实现了对农业生产环境的精准调控。管理人员通过物联网技术，还能实时远程监控大棚内各项数据，确保农业生产高效运行。得益于这样的精准管理，每季上海青的产量和品质都得到了显著提升。

这是山南市乃至西藏智慧农业发展的一个缩影。

2023年，西藏第一产业增加值达215.01亿元，同比增长14.9%；全区农畜产品加工业总产值突破75亿元，增长25%以上。青稞种业国家育种联合攻关和青稞、牦牛、牧草3个现代农业产业技术体系试点顺利启动，拉萨设施蔬菜、日喀则青稞等智慧农业试点相继启动建设……西藏农牧业生产插上了科技“翅膀”。

智慧社区优化乡村治理

作为上海援藏重点民生项目——吉角村乡村振兴建设项目的重要组成部分，日喀则市拉孜县吉角村智慧社区建设项目日前落成。

吉角村智慧社区内，配有停车场管理、智能广播、高智能一体化负氧离子监测、养老管理平台、供暖系统等11套智能化系统，通过智慧化管理，可大幅提升社区的安全性、便捷性和智能性。值得一提的是，吉角村智慧社区还注重落实环保理念，通过智慧化管理手段，有效监控和调节社区能源使用情况，降低能源消耗和排放，助力吉角村可持续发展。

上海市第十批援藏干部联络组拉孜小组组长、拉孜县委常务副书记宫爱如表示，吉角村智慧社区项目的成功落地，不仅为吉角村带来了实实在在的改变，也为其他乡村提供了可借鉴经验。未来，智慧社区项目的深化发展，将让更多乡村享受到科技带来的便利。

数字电商带来发展机遇

阿里地区措勤县措勤镇门东村，位于平均海拔4700米的高原地带。作为一个纯牧业村落，门东村曾长期受限于偏远的地理位置，仿佛被困于一座“信息孤岛”，发展相对滞后。如今，随着数字电商涌入，这个高海拔村庄正迎来前所未有的发展机遇。

村民普布是引领门东村电商发展的代表人物，他率先认识到电商在促进当地经济发展方面的潜力。他积极组织培训活动，手把手教村民掌握电商技能，鼓励他们利用电商平台拓宽销售渠道。在普布的带动下，村民纷纷投身电商事业，将门东村的特色产品和手工艺品推向全国。通过电商平台，村民收入稳步增长，生活水平显著提高。

门东村的成功是措勤县电商发展的生动写照。措勤县商务局工作人员边巴介绍，该县已建起完善的电子商务服务体系，修建了村级服务站、线下体验馆和电子商务交易大厅等设施，为村民提供便捷的电商服务，扩大畜产品和其他特色产品的网络销售。

未来，数智技术将继续助力西藏乡村振兴，推动电商产业快速发展，为当地农民带来更多福祉。

(责编：罗知之、陈键)
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