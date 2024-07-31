原标题：我国力争2026年建成智慧海关基本框架

科技日报北京7月30日电 （记者周思同）“打造智慧海关是进一步推进海关改革的重要抓手。在实践上有需求，技术上有支撑，社会上也有期待。目前智慧海关建设已经全面展开，而且已经取得了一定的成效。”在30日举办的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，海关总署综合业务司负责人林少滨分享了智慧海关建设成效的三个关键词：安全、便利、高效。

“安全”就是以大数据为支撑，运用智能装备构建守护国门安全的“智能长城”，精准防范和化解风险。

“我们在机检查验作业中，运用‘智能审图’技术，准确识别进出口单货不符、夹藏夹带等风险，有效发现进境‘异宠’等外来物种入侵；我们还精准打击武器弹药、毒品和濒危物种及其制品的走私。”林少滨说。

“便利”就是持续优化海关业务流程，实施顺势监管，最大限度便利人员和货物跨境流动。

林少滨说，海关正在推进“智慧旅检”，应用一体化智能通道、先期机检、协运机器人等新型装备，让广大旅客感受到“无感通关”便利。近期，国家放宽免签政策后，越来越多外国朋友来华旅游，他们在口岸感受到海关的智能通关新体验后，纷纷点赞。

“高效”就是广泛应用新技术智能装备，有效提升风险甄别、监管检查、涉企服务等海关作业效能。

“我们实行‘智能非侵入式顺势监管’，做到进出口货物在船舶装卸或运输过程中顺势过机，实现‘即过即查’。我们还试点‘远程属地查检’，企业通过与海关远程连线，足不出户就能完成查检作业。”林少滨说。

他表示，智慧海关的目标是实现“无感通关、智能监管、无事不扰、无处不在”，以智慧海关之“智”服务强国建设之“强”，促进我国外贸的高质量发展。

“对标党的二十届三中全会明确的总目标，下一步，我们将聚焦流程优化、信息互通、系统集成，着力加快智慧海关建设进度，既注重稳中求进，也注重突出重点，目标是力争到2026年建成智慧海关基本框架，到2029年形成智慧海关完整体系。”林少滨说。

(责编：罗知之、陈键)

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