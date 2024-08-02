人民网北京8月2日电 （记者孙红丽）国务院新闻办公室今日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，商务部国际贸易谈判副代表李詠箑在会上表示，今年以来，商务运行稳中有进，高质量发展取得新成效，为国民经济发展作出积极贡献。

消费保持平稳增长，上半年社会消费品零售总额23.6万亿元，增长3.7%。消费品以旧换新政策效应逐步显现，截至今天上午9时，全国汽车报废更新补贴申请突破45万份，上半年新能源乘用车零售量增长33.1%。服务消费较快增长，上半年服务零售额增长7.5%，餐饮收入增长7.9%。

对外贸易质升量稳，上半年货物进出口21.2万亿元，增长6.1%。服务进出口3.6万亿元，增长14%。货物和服务进出口对经济增长贡献率达13.9%。外贸新动能加快培育，上半年跨境电商出口继续保持快速增长，船舶、汽车等优势产品出口较快增长。商务部对1.6万家重点外贸外资企业调查显示，超七成企业预计全年出口有所增长。

“投资中国”品牌吸引力增强。举办17场“投资中国”重点活动，广泛宣传在华投资机遇。召开12场外资企业圆桌会，持续提高外籍人员在华生活工作便利度，不断优化营商环境，上半年新设外资企业数量达2.7万家，实际使用外资4989亿元。引资结构不断优化，高技术制造业引资占比较上年同期提高2.4个百分点。

对外投资合作较快增长。上半年对外非金融类直接投资5160亿元，增长19.5%。对外承包工程完成营业额5133亿元，增长4.7%。

李詠箑强调，刚刚闭幕的党的二十届三中全会对进一步全面深化改革作出系统部署，商务部将深入学习贯彻会议精神，推动构建全国统一大市场，稳步扩大制度型开放，深化外贸体制改革，深化外商投资和对外投资管理体制改革，优化区域开放布局，完善高质量共建“一带一路”机制，以商务改革发展的实际成效，为推进中国式现代化作出新的贡献。

(责编：孙红丽、吕骞)

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