王蕴 吴珂

我国是制造业大国和人口大国，随着高质量发展深入推进，设备和消费品的更新换代需求持续扩大。今年3月国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》），加快实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升等四大行动。从上半年数据可以看出，设备更新和消费品以旧换新需求正在逐步释放，对推动经济稳定运行、引导产业转型升级发挥了积极作用。

释放巨大内需潜力。产品更新换代是“从存量中产生增量”，通过淘汰落后设备、更换先进设备，有效激发相关领域投资需求；通过支持以旧换新，激发更大消费潜能，更好满足群众对美好生活的需要。我国冰箱、洗衣机、空调等家电保有量超过30亿台，民用汽车保有量超过3.3亿辆，在用国三及以下排放标准乘用车超过1600万辆，其中车龄15年以上的超过700万辆，汽车、家电更新换代能够创造万亿规模的市场空间。上半年，我国机动车回收量达到307.4万辆，同比增长24.8%；1—5月，主要电商平台家电以旧换新销售额同比增长82.8%。

促进供给结构优化。生产机械、工业机床等设备大规模更新，既能提高传统产业生产率，又能加速产业高端化、数字化、智能化转型。消费品以旧换新不仅有效促进老旧、高能耗消费品淘汰，更能推动高品质、高性能、高可靠性、高安全性、高环保性的产品快速进入市场，实现消费结构升级与消费品质提升联动，进而促进供给结构升级。上半年，我国设备工器具购置投资同比增长17.3%，拉动固定资产投资增长2.1个百分点，贡献率达54.8%；制造业技术改造投资增长10.0%，高于制造业投资0.5个百分点。

推动新质生产力加快发展。产品更新换代不仅是设备和消费品的升级换代，更是系统性的生产力变革，推动新旧动能转换、培育和发展新质生产力。从供给端看，开展大规模设备更新能够促进劳动资料改造升级，在社会生产中广泛应用更智能、更高效、更低碳、更安全的新型生产工具，为形成新质生产力提供物质条件和重要载体。从需求端看，消费品以旧换新产生的新需求能够激发新供给，引导企业加快科技创新和产品创新，撬动生产力跃升。上半年，我国深入实施制造业数字化转型行动，加快人工智能、大数据、云计算、5G等数字技术与传统产业深度融合，推广应用工业机器人、智能物流等智能装备，推动传统产业加快成为形成新质生产力的重要载体。调研发现，不少企业反映设备更新促进了升级换代，加快发展新质生产力的条件更好了。

带动发展方式绿色转型。以绿色、集约、安全、健康等为导向的产品更新换代持续推进，加速经济发展方式绿色转型。一方面，通过提高设备的技术、能耗、排放等应用标准，强化消费品的安全、健康、环保等标准升级，鼓励和支持新设备代替旧设备、新产能代替旧产能、新产品代替旧产品，能够有效促进社会生产绿色化发展。另一方面，通过加快发展“换新+回收”物流体系和新模式，健全报废汽车、家电、家具等消费品的资源回收体系，有效提高了资源回收循环利用水平。上半年，我国新能源汽车产量同比增长34.3%，充电桩、汽车用锂离子动力电池产量分别增长25.4%、16.5%；太阳能电池产量增长17.8%，主要原材料多晶硅、单晶硅、太阳能工业用超白玻璃产量增速均超过40%。

近期，国家出台实施了加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新若干举措。展望下半年，随着有关政策进一步发挥效力，设备更新换代、消费品以旧换新需求将进一步释放，将有力支撑高质量发展。（作者单位：习近平经济思想研究中心）

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(责编：罗知之、吕骞)

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