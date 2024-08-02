人民网北京8月2日电 （记者赵竹青）2024中国仪器仪表学会学术年会于7月29至31日在成都举办。作为中国仪器仪表领域的年度盛事，包括中国工程院院士尤政、庄松林、周立伟等在内的12位院士，以及来自高校、科研院所及企业等单位代表，围绕航空航天智能检测、空间探测与仪器、人工智能与仪器等多个领域展开交流。

中国工程院院士、中国仪器仪表学会理事长、华中科技大学校长尤政表示，仪器仪表作为科学研究的“先行官”、工业生产的“倍增器”，是推动科技进步和培育新质生产力的关键要素。学会将聚焦仪器仪表领域发展需求，聚力突破关键仪器仪表技术瓶颈，一体化推动仪器仪表自主创新能力，筑就人才培养策源地，促进学科交叉融合，培育形成核心竞争力，打造适应新质生产力发展的新高地。

电子科技大学校长胡俊说，仪器仪表作为现代科技和工业发展的重要基石，是国家科学技术水平的重要标志，是科学研究、智能制造、信息与民生等领域国家重大战略的重要支撑与保障力量。

中国科学院院士、北京航空航天大学教授郭雷，中国工程院院士、中国仪器仪表学会地质仪器分会主任委员、吉林大学教授林君，中国工程院院士、兰州空间技术物理研究所李得天，中国工程院院士、同济大学副校长童小华等院士专家分别以《仿复眼自主导航——从算法 系统到行为》《发展地球探测仪器 实现高水平科技自立自强》《航天计量测试技术发展与展望》《深空探测测绘遥感研究进展与展望》等为题作报告，共享最新前沿成果，展望未来发展趋势。

本届年会由中国仪器仪表学会、国务院学位委员会仪器科学与技术学科评议组、教育部高等学校仪器类专业教学指导委员会主办。

(责编：赵竹青、吕骞)

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