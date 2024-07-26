本报济南7月25日电 （记者侯琳良）第三十四届青岛国际啤酒节近日在青岛西海岸新区金沙滩啤酒城开幕。本届啤酒节将持续至8月11日，以“青岛与世界干杯”为主题，打造国际啤酒盛会，持续擦亮青岛“中国啤酒之都”城市名片。

本届啤酒节设西海岸新区、崂山区两个会场。活动引入2200余款国内外品牌啤酒，升级9个啤酒大篷，举行音乐演出、艺术巡游、体育竞演等2000余场次活动，并实行中央厨房统一出餐、统一收银，提升游客体验感。

《 人民日报 》（ 2024年07月26日 07 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经