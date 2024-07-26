第三十四届青岛国际啤酒节举行
2024年07月26日06:40 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报济南7月25日电 （记者侯琳良）第三十四届青岛国际啤酒节近日在青岛西海岸新区金沙滩啤酒城开幕。本届啤酒节将持续至8月11日，以“青岛与世界干杯”为主题，打造国际啤酒盛会，持续擦亮青岛“中国啤酒之都”城市名片。
本届啤酒节设西海岸新区、崂山区两个会场。活动引入2200余款国内外品牌啤酒，升级9个啤酒大篷，举行音乐演出、艺术巡游、体育竞演等2000余场次活动，并实行中央厨房统一出餐、统一收银，提升游客体验感。
《 人民日报 》（ 2024年07月26日 07 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 《报告》：发挥经济减震器功能 保险业助力经济社会发展
- 人民网北京7月25日电 （记者杜燕飞）中国保险行业协会25日发布《2023中国保险业社会责任报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2023年，保险业发挥经济减震器和社会稳定器功能，做好“五篇大文章”，科技活动主体保险业务保单数量3.8亿件，为1.64亿户次农户提供保险保障4.98万亿元，大病保险覆盖人群达到12亿人，为跨境贸易服务提供保险保障1.97万亿美元，同比增长20%。…
- 评论
- 关注