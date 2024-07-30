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工业转型升级步伐稳健 高质量发展成效明显

魏琪嘉
2024年07月30日10:05 | 来源：人民网
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看待中国工业发展，要综合考虑增长之“量”、转型之“效”、发展之“质”。2024年上半年，全国规模以上工业增加值同比增长6.0%，延续去年四季度以来较快增长态势，工业运行呈现总量规模持续扩大、质量效益稳步提升的良好发展态势，高端化、智能化、绿色化转型正在为高质量发展积蓄更多动能、形成新的优势。

如何看增长之“量”？投资稳、销售稳、效益稳特征明显。从投资看，上半年工业投资同比增长12.6%，工业投资增速保持高位运行。从产品销售看，在统计的619种主要工业产品中，415种产品产量同比增长，增长面为67.0%。从企业效益看，1—5月份，规模以上工业企业营业收入同比增长2.9%；利润总额同比增长3.4%，41个工业大类行业中，有32个行业利润同比增长。稳是当前工业运行的重要特征，量的合理增长为质的有效提升奠定了坚实的基础，工业稳定增长为培育壮大新动能、加快发展新质生产力提供了扎实的场景。

如何看转型之“效”？绿色化、智能化新优势加快塑造。新技术新产业与节能降碳、数字转型大势密切联动，正在塑造中国产业发展新的优势。一方面，绿色低碳产业增势较好，新能源汽车产业链保持较快增长，上半年，新能源汽车产量同比增长34.3%，配套产品充电桩、汽车用锂离子动力电池产量分别增长25.4%、16.5%。另一方面，人工智能等信息技术应用场景加速落地，助力数字经济和实体经济、先进制造业和现代服务业加快融合，数字产品制造业加快赋能智能化，上半年，3D打印设备、服务机器人、工业机器人等产品产量分别增长51.6%、22.8%、9.6%。

如何看发展之“质”？产业发展基础夯实、动能累积。新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成交汇，新动能的培育成型起势。先进制造业引领工业增长，技术含量高、产业带动作用强的产业门类在支撑工业发展中作用越来越明显，上半年规模以上装备制造业、高技术制造业增加值同比分别增长7.8%、8.7%，增速分别高于全部规模以上工业1.8个和2.7个百分点。政策“组合拳”有效统筹稳增长、调结构、促转型，正在不断增强产业升级后劲，随着大规模设备更新政策稳步实施、扩大有效投资等系列政策举措落地落细，上半年设备工器具购置投资同比增长17.3%，对全部投资增长的贡献率为54.8%。与此同时，产业链供应链韧性不断提高，产业链头部领军企业对全产业链畅通循环的牵引作用也在增强。

总的看，上半年工业领域呈现出的积极成效，是在外部环境不确定性明显加强、地缘政治冲突、国际贸易摩擦等问题频发的背景取得的，实属不易，也充分彰显了我国产业体系的韧性与抗风险能力。中国工业具有总量优势、配套优势以及市场优势，政策在巩固传统产业优势的同时，向推动形成新质生产力不断加力，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，完善现代化产业体系，随着稳增长政策组合的深入推进和落地落细，工业经济“向新前行”的步伐更加稳健、动力更足。（作者系国家信息中心经济预测部产业经济研究室主任、研究员）

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(责编：罗知之、吕骞)
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