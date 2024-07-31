任荣荣 应晓妮 杜月

今年以来，我国固定资产投资总体实现平稳增长，投资优化供给结构的关键作用持续发挥。下半年，随着各类促投资举措加快落地，项目资金和要素保障增强，相关政策效能还将进一步释放，投资效益将进一步提升。

上半年投资实现稳定增长，制造业和基础设施投资增速较高

上半年，全国固定资产投资同比增长3.9%，在房地产开发投资同比下降10.1%的情况下，总体投资实现稳定增长来之不易。制造业投资保持较快增长，高技术产业投资发挥引领作用。上半年，制造业投资同比增长9.5%，增速比全部投资高5.6个百分点，对全部投资增长的贡献率为57.5%；其中，高技术制造业投资同比增长10.1%。基础设施投资保持平稳增长，大项目投资支撑作用明显。上半年，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业，下同）同比增长5.4%，比全部投资高1.5个百分点；计划总投资亿元及以上项目完成投资同比增长8.4%，拉动全部投资增长4.5个百分点，支撑作用突出。

投资优化供给结构关键作用持续发挥，有效推进产业转型升级和经济高质量发展

一是技术改造投资较快增长，制造业转型态势明显。在大规模设备更新和消费品以旧换新等政策支持下，上半年，设备工器具购置投资同比增长17.3%，对全部投资增长的贡献率达到54.8%，比一季度提高5.8个百分点；制造业技术改造投资增长10%，传统产业转型升级步伐加快，推动制造业核心竞争力提升。

二是社会民生类投资增势良好，公共服务补短板成效显著。在中央预算内投资等资金引导撬动下，各地区持续加大社会民生领域资金投入。上半年，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比增长24.2%，教育投资增长6.7%，均高于全部投资增速。

三是民间投资保持增长，民营企业发展动力增强。近年来，国家发展改革委等部门出台了多项促进民营经济发展、激发民间投资活力的政策，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程、重点产业链供应链项目建设，支持民营企业在新领域新赛道打造新的竞争优势。上半年，扣除房地产开发民间投资增长6.6%。其中，制造业民间投资增长11.5%，高于制造业投资整体增速2个百分点；基础设施民间投资增长5.8%，高于基础设施整体增速0.4个百分点。

下半年支撑投资增长的有利因素仍较多，有效投资空间将持续释放

一是工业企业利润回升，为制造业投资增动力。今年以来，工业企业利润保持正增长，制造业企业利润增速更高。在利润增长的激励下，工业企业尤其是制造业企业扩大投资的积极性回升。

二是地方政府专项债券持续发力，为基础设施投资稳定增长提供支撑。随着地方政府专项债券加快发行使用，资金保障力度加大，有助于工程项目加快形成实物工作量。

三是大规模设备更新政策效应进一步释放，继续推动设备购置和技术改造投资保持较快增长。上半年，推动大规模设备更新和消费品以旧换新政策在相关领域已发挥重要作用。从调研情况看，各地方已经储备了一批大规模设备更新项目，随着各项财政、金融支持政策进一步落地，下半年装备制造、技术改造等领域投资增长将得到有力支撑。（作者单位：国家发展改革委中国宏观经济研究院投资研究所）

相关阅读：

上半年国民经济总体平稳 高质量发展取得积极进展

工业转型升级步伐稳健 高质量发展成效明显

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经