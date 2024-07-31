人民网记者 黄盛

据银联国际网站消息，7月30日，银联国际与泰国国家电子支付系统PromptPay运营机构National ITMX在上海签署合作备忘录，约定共同推动银联与泰国二维码网络实现互联互通，为中泰两国居民交流互访提供便捷的移动支付服务。

据介绍，近年来，泰国移动支付业务快速发展，泰国政府于2017年推出国家电子支付系统PromptPay。截至目前，当地约700万家商户支持PromptPay二维码受理。此次银联国际与PromptPay运营机构National ITMX约定，在跨境二维码业务互联互通领域展开合作，中国游客可使用云闪付App和接入云网平台的商业银行App，直接扫PromptPay二维码支付。泰国居民来华或跨境消费也可使用本地钱包扫银联二维码。

中泰互免签证协定生效以来，两国游客“双向奔赴”。目前，泰国所有商户POS终端和ATM已开通支持银联卡，其中近50万商户支持银联二维码。基于日益完善的受理网络，银联也为越来越多泰国居民提供安全、便捷的支付服务，泰国较多银行均已发行银联卡，累计发行规模近2000万张，本地落地6个银联钱包，成为泰国居民日常使用和跨境来华青睐的支付工具。

目前，银联境外受理网络已延伸至182个国家和地区，其中98个国家和地区支持银联移动支付服务，36个国家和地区落地约200个银联合作钱包，银联移动支付产品越来越成为境外人士青睐的本地和跨境支付选择。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经