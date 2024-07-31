孔亦舒 刘悦

在全球经济增长疲软、欧美对我贸易壁垒增多等外部严峻形势下，上半年我国外贸进出口表现出强劲韧性，实现6.1%的稳健增长，进出口总值达到21.17万亿元人民币，创历史同期新高。从总量和结构来看，呈现出以下四个特点。

“稳”：上半年我国外贸实现稳健增长

从规模上看，除2月受春节因素影响外，其余5个月份进出口规模都在3.5万亿元以上。出口方面，6月单月出口规模2.1万亿元，高于去年单月出口最高值，是近两年来的最高水平。进口方面，上半年有4个月份进口规模超过1.5万亿元，单月进口规模超过去年同期最高水平。从增速上看，上半年我国进出口实现了6.1%的较快增长，出口和进口增速均超过5%。除3月受去年高基数影响外，其余5个月份均保持较快增长。其中，1月、4月和5月进出口增速分别达到了12.8%、7.9%和8.6%的较高水平。

“优”：商品结构持续优化，新增长点频频出现

从商品大类看，传统优势产品和高技术产品均有新的增长点。作为我国出口第一大品类，机电产品上半年出口实现8.2%的增长，占出口总值比重提升至58.9%，为我国出口增长提供了强劲动力。作为我国传统优势产品的劳动密集型产品，出口规模超过2万亿元，实现了6.6%的较快增长。此外，上半年我国高新技术产品出口规模超过2.7万亿元，同比增长6.4%。从具体商品看，随着外需持续变化，我国出口商品新增长点也在不断显现。比如，今年以来，全球船队更新换代带动的船舶需求大幅增长，我国企业抢抓国际市场机遇，船舶出口数量和金额分别增长29.4%和91.1%。可以预见，随着全球经济恢复发展和外部需求动态调整，在强大的生产供应能力和对市场的快速适应能力双重支撑下，未来我国还将不断出现新的贸易增长点。

“新”：外贸新业态新模式蓬勃发展

外贸新业态新模式持续发力，推动我国外贸稳步增长。上半年，我国一般贸易和加工贸易进出口同比分别增长5.2%和2.1%，以保税物流方式进出口增速高达16.6%。一季度，跨境电商进出口增长9.6%，高出全部进出口增速4.7个百分点。截至目前，全国跨境电商主体超12万家，跨境电商产业园区超1000个，建设海外仓超2500个、面积超3000万平方米，跨境电商发展基础更加坚实。

“拓”：贸易伙伴朋友圈越来越大

我国与发达经济体贸易增长的同时，与发展中经济体的贸易合作也更加紧密。一方面，我与美、韩等国家进出口规模持续扩大。上半年我国与美国贸易总值接近2.3万亿元，增长2.9%，扭转了2023年对美贸易下降局面，这是在我对美出口的许多商品仍被加征7.5%—25%额外关税的基础上实现的，表明中美产业链供应链仍处于深度互嵌状态。另一方面，我与东盟中间品贸易大幅增长。上半年，我与东盟贸易总值同比增长10.5%，高出全部进出口增速4.4个百分点，东盟继续维持我国第一大贸易伙伴地位。与此同时，高质量共建“一带一路”深入推进，为我国外贸增长提供新动能，上半年我对共建“一带一路”国家进出口实现了7.2%的增长。

总的看，上半年我国进出口的增长是在外需整体疲软、外部打压遏制态势加剧、国际贸易壁垒明显增多的背景下实现的，取得这样的成绩单极不容易。展望下半年，虽然外部形势依然严峻，但随着一揽子稳外贸政策持续发力，在我国强大的生产供应能力、完备的产业链供应链配套体系、持续扩大开放的稳定政策环境、丰富人力资源等多重优势支撑下，我国外贸有望继续保持稳中有进、量增质提的态势，在促进国内发展的同时，将更好助推世界各国加快转型发展、增进民生福祉。（作者单位：国家发展改革委中国宏观经济研究院对外经济研究所）

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(责编：罗知之、吕骞)

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