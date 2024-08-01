人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

高水平对外开放亮出新成绩单

姚秋蕙
2024年08月01日11:02 | 来源：人民网
小字号

上半年，我国制度型开放加速推进，外贸形势持续向好，引资结构不断优化，高水平对外开放呈现良好发展势头。

制度型开放深入推进。更大力度吸引和利用外资行动方案、开展增值电信业务扩大对外开放试点工作通告、招标投标领域公平竞争审查规则等政策陆续出台，持续优化营商环境，切实增强外商投资企业在华发展信心。与此同时，外籍人员来华政策措施不断优化，目前位于19个省（自治区、直辖市）的41个对外开放口岸对54国人员实施72小时或144小时过境免签政策，上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%，其中通过免签入境854.2万人次，占比达到52%。

外贸向好势头持续巩固。从总量上看，上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元人民币，同比增长6.1%；进出口增速逐季加快，二季度增长7.4%，较一季度和去年四季度分别提高2.5个、5.7个百分点，外贸向好势头得到进一步巩固。从结构上看，民营企业进出口11.64万亿元，增长11.2%，占我外贸总值的55.0%，比去年同期提升2.5个百分点；机电产品出口增长8.2%，占出口总值的58.9%，其中，集成电路、汽车、自动数据处理设备及其零部件出口分别增长25.6%、22.2%和10.3%。

外资引资结构持续优化。上半年，我国吸引外资规模近5000亿元人民币，仍处于近十年来的高位；全国新设立外资企业近2.7万家，同比增长14.2%。制造业、高技术制造业引资占比较2023年同期均提升了2.4个百分点，专业技术服务业实际使用外资增长43.4%。美国管理咨询公司科尔尼发布的2024年外商直接投资信心指数报告显示，中国吸引力排名从2023年的第7位跃升至2024年的第3位。

区域开放呈现新气象。东部地区制度型开放政策效应持续释放，上海全面对接国际高标准经贸规则，发布117条自贸区新政细则，特斯拉在美国本土之外的第一座储能超级工厂在上海开工。广东实施外贸、外资、外包、外经、外智“五外联动”组合拳，提出7个方面24条措施，上半年广东省进出口总值同比增长13.8%。东北全面振兴在对外开放方面取得新突破，上半年东北地区外贸进出口总值6138.6亿元，创历史同期新高。西部地区外向型经济发展提速，上半年新疆铁路阿拉山口、霍尔果斯双口岸通行中欧班列达7746列，同比增长8.2%；新疆进出口总值大幅增长48.4%，规模创历史同期新高。中部地区加快承接产业转移，聚焦产业链吸引投资，2024年中部博览会吸引了来自32个国家和地区的1052家企业参展，200多家跨国公司参会，上半年安徽省汽车及零配件出口额增长23.8%。（作者单位：习近平经济思想研究中心）

相关阅读：

上半年国民经济总体平稳 高质量发展取得积极进展

工业转型升级步伐稳健 高质量发展成效明显

投资规模稳定增长 结构持续优化

“稳”“优”“新”“拓” 上半年我国外贸增长亮出新成绩

经济大省各展所长勇挑大梁 向新向优显现强大韧性活力

上半年节能降碳呈现出新亮点

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
发改委：努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长
　　人民网北京8月1日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家发展改革委副主任赵辰昕在会上表示，国家发展改革委切实履行宏观管理和经济综合协调部门职责，全面深化经济体制改革，努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 赵辰昕介绍，具体来看，可以从六个方面来概括成就： 第一，宏观经济治理体系不断健全，我国经济实力大幅提升。…
财经观察：年增1.6万亿，中国外贸“蛋糕”何以越做越大？
　　1.6万亿元，是什么概念？ 这个数字相当于一个中等规模国家的年进出口总额。 党的十八大以来，我国外贸年均增长1.6万亿元，实现了跨越式发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部