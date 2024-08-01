姚秋蕙

上半年，我国制度型开放加速推进，外贸形势持续向好，引资结构不断优化，高水平对外开放呈现良好发展势头。

制度型开放深入推进。更大力度吸引和利用外资行动方案、开展增值电信业务扩大对外开放试点工作通告、招标投标领域公平竞争审查规则等政策陆续出台，持续优化营商环境，切实增强外商投资企业在华发展信心。与此同时，外籍人员来华政策措施不断优化，目前位于19个省（自治区、直辖市）的41个对外开放口岸对54国人员实施72小时或144小时过境免签政策，上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%，其中通过免签入境854.2万人次，占比达到52%。

外贸向好势头持续巩固。从总量上看，上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元人民币，同比增长6.1%；进出口增速逐季加快，二季度增长7.4%，较一季度和去年四季度分别提高2.5个、5.7个百分点，外贸向好势头得到进一步巩固。从结构上看，民营企业进出口11.64万亿元，增长11.2%，占我外贸总值的55.0%，比去年同期提升2.5个百分点；机电产品出口增长8.2%，占出口总值的58.9%，其中，集成电路、汽车、自动数据处理设备及其零部件出口分别增长25.6%、22.2%和10.3%。

外资引资结构持续优化。上半年，我国吸引外资规模近5000亿元人民币，仍处于近十年来的高位；全国新设立外资企业近2.7万家，同比增长14.2%。制造业、高技术制造业引资占比较2023年同期均提升了2.4个百分点，专业技术服务业实际使用外资增长43.4%。美国管理咨询公司科尔尼发布的2024年外商直接投资信心指数报告显示，中国吸引力排名从2023年的第7位跃升至2024年的第3位。

区域开放呈现新气象。东部地区制度型开放政策效应持续释放，上海全面对接国际高标准经贸规则，发布117条自贸区新政细则，特斯拉在美国本土之外的第一座储能超级工厂在上海开工。广东实施外贸、外资、外包、外经、外智“五外联动”组合拳，提出7个方面24条措施，上半年广东省进出口总值同比增长13.8%。东北全面振兴在对外开放方面取得新突破，上半年东北地区外贸进出口总值6138.6亿元，创历史同期新高。西部地区外向型经济发展提速，上半年新疆铁路阿拉山口、霍尔果斯双口岸通行中欧班列达7746列，同比增长8.2%；新疆进出口总值大幅增长48.4%，规模创历史同期新高。中部地区加快承接产业转移，聚焦产业链吸引投资，2024年中部博览会吸引了来自32个国家和地区的1052家企业参展，200多家跨国公司参会，上半年安徽省汽车及零配件出口额增长23.8%。（作者单位：习近平经济思想研究中心）

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(责编：罗知之、吕骞)

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