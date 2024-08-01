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财经观察：年增1.6万亿，中国外贸“蛋糕”何以越做越大？

人民网记者 王震
2024年08月01日09:02 | 来源：人民网
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1.6万亿元，是什么概念？

这个数字相当于一个中等规模国家的年进出口总额。

党的十八大以来，我国外贸年均增长1.6万亿元，实现了跨越式发展。

数据显示，我国货物贸易总额已连续7年位居全球第一；外贸企业数量比2012年翻了近一番；2023年跨境电商进出口较2018年增长1.2倍……

我国外贸的“蛋糕”更大了，高质量发展含金量也更足了。

创新让中国外贸发展的底气越来越足——

7月8日，在深圳港小漠国际物流港，2000多辆崭新的新能源汽车在港口整齐排列，等待发往欧洲。“港厂联动”的创新模式，让新能源汽车实现“出厂即出海”。

近年来，以“新三样”为代表的高技术、高附加值产品成为我国外贸新的增长点。

数据显示，2023年，我国出口高技术产品同比增长6%，占出口总值的18.7%；汽车、集成电路、锂电池出口较2012年分别增长了7.3倍、1.8倍、15.2倍。

与此同时，自主创新品牌如雨后春笋般涌现。数据显示，2023年自主品牌产品出口增长9.3%，占整体出口的21%。从根植于传统文化的马面裙，到功能多样的电子产品，中国品牌不断在海外圈粉。

口岸营商环境、国际贸易便利程度持续提升——

鲜活农食产品快速通关“绿色通道”，京津冀地区进口的车厘子5小时内就能从口岸抵达相关批发市场；

“船边直提”“抵港直装”，让企业在提前完成相关手续后，进口货物可直接提离，出口货物可直接装船；

跨境贸易综合服务平台，已建成上线24大类889项服务功能，让企业不跑腿、业务随时办……

口岸营商环境直接关系到国际贸易的便利程度。从纸质报关到无纸通关，从“三互”大通关到全国一体化通关，从两次执法、两道手续到一次申报、一次查验、一次放行，我国口岸营商环境持续提升。

“优化口岸营商环境没有最好，只有更好。” 7月30日，在“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，海关总署副署长赵增连表示，下一步，将持续优化促进跨境贸易便利化专项行动工作机制，全面推进口岸“边境”环节和“边境后”环节的便利化措施落地落实，提升进出口全链条货物通关效能和物流效率。

扩大高水平对外开放，政策红利持续释放——

2018年，中国首创了世界上第一个以进口为主题的国家级展会——中国国际进口博览会，并连续举办六届。这被誉为世界通往中国市场的金色大门，已经成为中国推进高水平对外开放的重要见证。

党的十八大以来，我国实施扩大进口政策，采取了一系列措施主动扩大进口。赵增连强调：“外贸的发展不是靠单边保护出来的，而是要靠开放赢得发展，靠合作求得共赢。”

打造高水平对外开放平台，推动共建“一带一路”高质量发展，布局建设自由贸易试验区和海南自由贸易港，高水平推进内陆开放和沿边开放。

有序扩大市场准入，准许了477种优质农产品输华。目前，在海关注册的进口农食产品境外企业已经超过了50万家；关税总水平已经降至7.3%，接近发达国家的平均水平。

从海关统计数据看，我国进口整体规模多年稳居世界第二，由2012年的11.49万亿元增长到2023年的17.99万亿元；消费市场空间日益扩大，带动消费品累计进口超过了16万亿元。

(责编：杨曦、吕骞)
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