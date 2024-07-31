焦磊

7月31日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，介绍财政支持推动高质量发展有关情况。财政部副部长王东伟在发布会上表示，近年来，财政部聚焦推动高质量发展这一首要任务，持续优化财政政策供给，加强战略任务资金保障，强化财税制度支撑，深化国际财金合作，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

值得关注的是，对于二十届三中全会对改革完善中央和地方财政关系作出的新部署，王东伟表示，财政部将从拓展地方税源、适当扩大地方税权、规范非税收入管理三方面深化论证具体改革方案，成熟一项、推出一项。

推动经济实现质的有效提升和量的合理增长

作为宏观调控的重要手段，近年来，财政政策持续加力提效，支撑经济总体回升向好、高质量发展稳步推进。

王东伟从四个方面介绍了财政支持推动高质量发展的有关情况：

——加强和改进财政宏观调控，连续实施积极的财政政策，组合运用赤字、专项债券、财政补助、贴息、税收等多种政策工具，促进经济持续回升向好。一方面，优化完善税费优惠政策，助力经营主体轻装上阵，增强发展内生动力。另一方面，合理审慎确定赤字率，积极用好地方政府专项债券、国债等工具，强化对经济社会发展的必要支撑。累计新增安排专项债券11.35万亿元，支持补短板、惠民生领域建设项目9万个左右，带动扩大社会有效投资；今年安排1万亿元超长期特别国债，着力支持国家重大战略实施、重点领域安全能力建设，以及支持新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。

——注重强化国家重大战略任务和基本民生财力保障，加大对科技、教育、农业农村、生态保护等重点领域的投入，推动高质量发展的成色更足更浓。我国创新能力显著增强，国家创新指数综合排名稳步上升至世界第10位；基本养老保险覆盖近11亿人，医保参保人数超过13亿；“含绿量”持续提升，“十三五”以来全国地级及以上城市PM2.5平均浓度累计下降28.6%，全国地表水水质优良断面比例累计上升了21.6个百分点，天更蓝山更绿水更清。

——围绕构建高水平社会主义市场经济体制，持续深化财税体制改革，努力为高质量发展注入动力活力。预算制度改革全面深化，税收制度体系建立健全，中央与地方财政关系不断优化，转移支付体系更加健全，2022至2024年，中央对地方转移支付约30万亿元，有力推动区域协调发展和基本公共服务均等化。

——坚持主动对接国际高标准经贸规则，深度参与全球经济治理，持续推进高水平对外开放。我国关税总水平为7.3%，低于9.8%的入世承诺；对约1000项商品实施较低的进口暂定税率，与32个国家或地区相互实施优惠的协定税率；落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，深度参与二十国集团、金砖国家等多边机制，推动高质量共建“一带一路”。

“下一步，财政部将不断加强财政宏观调控，深化财税体制改革，提升财政治理效能，为全面推进强国建设、民族复兴伟业作出更大更多财政贡献。”王东伟说。

积极的财政政策适度加力、提质增效

上半年，全国财政一般公共预算支出13.7万亿元；中央对地方转移支付下达8.99万亿元；去年1万亿元增发国债已全部下达地方并落实到项目上，今年安排1万亿元超长期特别国债以支持“两重”项目……

随着包括财政政策在内各项宏观政策的落实见效，经济发展内生动力不断激发，经济运行总体平稳、稳中有进，上半年国内生产总值同比增长5%，产业向“新”向“绿”转型态势更加明显，高技术产业投资、制造业技术改造投资同比分别增长10.6%和10%，高质量发展取得新进展。

财政部综合司司长林泽昌表示，下一步，财政部将加大政策实施力度，推动经济持续回升向好。重点抓好四个方面具体工作：一是更好发挥政府投资带动放大效应；二是加力推动大规模设备更新和消费品以旧换新；三是持续强化基本民生保障；四是加强财政收支管理。

在经济社会发展中提升发展新动能、塑造发展新优势，离不开财政的强有力支持。据介绍，财政部将从支持增强科技创新能力、促进实体经济和数字经济深度融合、推动服务业高质量发展、强化现代化基础设施建设和提升产业链供应链韧性和安全水平五方面着力，支持发展新动能新优势。

“我们把科技作为财政支出的重点领域，优先予以保障。”王东伟说。财政部将着力“强基础、攻关键”，支持增强科技创新能力。2024年，中央财政科技支出达到3708亿元，增长10%。大力支持科技创新和产业创新融合发展，持续加大对基础研究、应用基础研究和前沿研究的投入力度；支持布局一批国家科技重大项目，推动战略性新兴产业加快发展和未来产业培育发展。

值得一提的是，在提升产业链供应链韧性和安全水平方面，财政部将着力支持解决产业链、供应链中遇到的“卡脖子”问题，组合实施多种政策工具，支持集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、工业软件、基础软件等重点产业链发展，支持打造自主可控的产业链供应链。

深化财政体制改革 完善中央和地方财政关系

党的十八大以来，我国财税体制改革纵深推进、多点突破、成效显著。基本完成了主要领域的财政事权和支出责任划分改革，适时调整中央和地方收入划分，逐步完善财政转移支付制度，深入推进省以下财政体制改革。

财政部预算司司长王建凡表示，财政体制的调整，在增强中央宏观调控能力、调动地方发展经济的积极性、促进全国统一大市场形成等方面发挥了非常重要的作用，有力推动了经济社会持续健康发展。

“随着我国经济转向高质量发展阶段，现行地方税制度体系不够完善、结构不尽合理、税权配置不够健全等问题日益突出。”王东伟说。

日前发布的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》对深化财税体制改革提出了一系列要求。对于完善上述税收制度方面，王东伟表示将从拓展地方税源、适当扩大地方税权、规范非税收入管理三方面进行考虑。

值得一提的是，在现行规模较大的几个税种中，消费税全部归属中央，主要在生产和进口环节征收。王东伟表示，下一步，财政部考虑将推进消费税征收环节后移并稳步下划地方，统筹考虑中央与地方收入划分、税收征管能力等因素，分品目、分步骤稳妥实施，拓展地方收入来源，引导地方改善消费环境。

“财政部将按照部署，着力建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系，坚持不懈以钉钉子精神抓好改革任务落实，更好调动两个积极性。” 王建凡说。

(责编：王震、吕骞)

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