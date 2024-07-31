人民网北京7月31日电 （记者王绍绍）7月31日，国家能源局召开三季度例行新闻发布会，国家能源局发展规划司副司长董万成在会上表示，今年以来，我国能源消费持续增长，供应能力稳步提升，能源供需平衡。

数据显示，今年上半年，能源消费总体保持稳定增长。全社会用电量约4.7万亿千瓦时，同比增长8.1%，第一、二、三产业用电量同比分别增长8.8%、6.9%、11.7%。工业是拉动用能增长的主力，对全社会用电量增长的贡献率超过57%。煤炭、汽油、柴油消费量小幅增长，天然气、煤油消费量较快增长。

董万成表示，能源在供应方面整体充足，价格总体稳定。煤炭日均产量保持在1200万吨以上，煤炭进口2.5亿吨，在去年高基数基础上同比增长12.5%。原油产量同比增长1.9%，原油进口约2.8亿吨，同比有所下降。天然气产量同比增长6.0%，进口约892亿立方米，同比增长14.3%。水电出力在去年低基数基础上加快恢复，6月份发电量同比增长44.5%。

“今年上半年，全国能源重点项目完成投资额超过1.2万亿元，同比增长17.7%。这既充分反映能源高质量发展继续保持良好势头，也为经济社会高质量发展注入不竭动力。”董万成表示，在建核电项目投资平稳释放，新开工项目逐步形成有效投资，抽水蓄能投资增势加快。电源、电网投资保持较快增长，一批支撑性调节性电源和电网重点项目全面开工建设，新型储能投资保持较快增长，能源新业态投资持续扩大。

董万成介绍，为进一步夯实迎峰度夏能源保供基础，加快支撑性调节性电源建设，统调电厂存煤达2亿吨以上，港口库存也处于历史高位，煤炭、煤电兜底保障能力进一步增强。跨省跨区通道输电能力持续提升，电力互济能力持续增强。新型储能装机继续保持较快增长，进一步规范新型储能并网接入，电力调节能力不断提升。加强电力安全风险管控工作，确保电力安全稳定供应。

他还表示，安全稳定、经济高效、清洁低碳是能源高质量发展的目标方向。我国是能源生产和消费大国，实现这一目标，面临能源需求压力巨大、清洁能源供给制约较多、消费侧低碳转型任务艰巨的困难挑战。应对这些困难挑战，做好安全稳定、经济高效、清洁低碳三者的统筹平衡，需要坚持系统观念，加快建设新型能源体系。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经