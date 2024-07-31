人民网北京7月31日电 （记者杜燕飞）“入夏以来，全国多地出现持续性高温天气，最大电力负荷快速攀升，多次刷新历史最高纪录。”国家能源局综合司副司长、新闻发言人张星31日在国家能源局举行的新闻发布会上表示，迎峰度夏期间，全国电力供应保障有力有效，各地均未采取有序用电措施。

国家能源局发布的数据显示，今年上半年，煤炭日均产量保持在1200万吨以上，煤炭进口2.5亿吨，同比增长12.5%；原油产量同比增长1.9%，天然气产量同比增长6%；统调电厂存煤达2亿吨以上，港口库存处于历史高位；可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦，同比增长24%，占全国新增电力装机的88%；可再生能源发电量达1.56万亿千瓦时，同比增加22%，约占全部发电量的35.1%。截至上半年，已建成投运新型储能项目累计装机规模达4444万千瓦/9906万千瓦时，较2023年底增长超过40%。

电力供应保障有力有效的背后，离不开能源行业的努力。电力方面，据三峡集团有关负责人介绍，7月12日，世界最大清洁能源走廊全部110台机组今年首次全开运行。在保障长江下游防洪安全的情况下，截至7月23日，今年梯级电站单日发电量超10亿千瓦时天数达35天，最高单日发电量达15亿千瓦时，协助电网迎峰度夏。

煤炭方面，目前国家能源集团自产煤保持每月5000万吨峰值水平，已连续33个月保持该水平，自产电煤中长协合同兑现率100%。今年上半年，集团煤炭产量3.1亿吨，煤炭销量4.3亿吨；发电装机3.33亿千瓦，其中可再生能源装机1.24亿千瓦，占比37.3%；发电量5949亿千瓦时，铁路运输量2.9亿吨，两港装船量1.3亿吨；疆煤出区量月均接近200万吨水平，年累达1178万吨，同比增长超64%。

与此同时，今年上半年，电源、电网投资保持较快增长，一批支撑性调节性电源和电网重点项目全面开工建设，内蒙古、浙江、安徽、江西一批迎峰度夏电力保供重点电源项目陆续投运，东中部负荷中心地区一批今年迎峰度夏电力保供重点电网工程建成投产。新型储能投资保持较快增长，江苏、广东、广西、山西一批新建独立储能项目加快落地，为迎峰度夏电力保供了强有力支持。

国家能源局能源节约和科技装备司副司长边广琦表示，随着新型储能装机规模的增加，新型储能促进新能源开发消纳和提高电力系统安全稳定运行水平的作用逐步增强，有效服务能源安全保障。7月23日，江苏电力负荷创历史新高，预计电力缺口约600万千瓦，新型储能在实际应用中提供了约400万千瓦顶峰能力，有效填补了电力缺口，为电力保供提供了重要支撑。

“当前正是迎峰度夏电力保供的关键时期，国家能源局将持续强化能源电力监测预警、发挥高峰时段系统顶峰能力、推动支撑性电源加快建设投产、指导各地做实做细工作预案，全力保障迎峰度夏电力安全稳定供应，满足社会经济发展和人民生活用电需求。”张星说。

(责编：王震、吕骞)

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