人民网北京7月31日电 （记者王绍绍）7月31日，国家能源局召开三季度例行新闻发布会，国家能源局电力业务资质管理中心副主任陈静在会上介绍了新型储能发展和绿证核发工作有关情况。她表示，自国家能源局核发绿证以来，积极推进绿证核发相关工作，取得积极成效。

陈静介绍，2024年上半年，绿证核发数量快速增长。国家能源局核发绿证4.86亿个，同比增长13倍。其中风力发电1.97亿个，常规水电1.02亿个，太阳能发电1.33亿个，生物质发电5435万个，其他可再生能源发电1.65万个。核发补贴项目绿证1.29亿个，核发无补贴项目绿证3.57亿个。自2017年实施绿证制度以来，累计核发绿证约7.07亿个，其中风力发电3.15亿个、常规水电1.02亿个、太阳能发电2.29亿个、生物质发电6068万个、其他可再生能源发电2万个。

数据显示，2024年上半年，全国参与绿证市场交易的买方企业和个人主体3.9万个，同比增长4倍，交易绿证1.6亿个（其中随绿电交易绿证7737万个），同比增长6倍，其中风力发电9539万个，太阳能发电6413万个，生物质发电18.5万个，市场活力有效激发。

陈静表示，国家能源局充分利用信息化、数字化技术，完成国家绿证核发交易系统核心功能开发，于6月30日上线运行，通过建立一个账户、汇集两类数据、贯通三个环节，切实提升绿证核发质效。目前系统已为绿证核发交易主体建立唯一绿证账户11.2万余个，汇集可再生能源发电项目建档立卡数据8.3万余条，并稳步推进与电网企业、电力交易机构电量数据建立映射关系，为实现以电网企业、电力交易机构提供数据为基础，与发电企业或项目业主提供数据相核对的方式核发绿证提供了信息化支撑。

据陈静介绍，今年，随着一系列完善绿证制度相关政策的出台，绿证与能耗双控政策衔接更加紧密，绿证应用场景不断扩展，绿证交易市场活跃度显著提升。

陈静表示，系统建设过程中，国家能源局按照“核发统一、交易开放、信息透明”原则，不断提升系统建设成效，推动绿证核发交易实现“全覆盖”“全协同”“全透明”目标落地落实，有效促进绿证作用充分发挥，提升绿色低碳消费理念。

据透露，下一步，国家能源局将继续与有关部门、企业加强协同、形成合力，做好历史电量数据归集，盘活有效期内历史电量绿证核发“存量”；提升项目信息关联效率，扩大分布式发电项目绿证核发“增量”，不断完善绿证制度体系，扎实推进绿证核发全覆盖，全力支撑能源绿色低碳转型发展。（实习生钟文玥对本文亦有贡献）

(责编：王震、吕骞)

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