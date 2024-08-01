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发改委：努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长

2024年08月01日10:52 | 来源：人民网
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人民网北京8月1日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家发展改革委副主任赵辰昕在会上表示，国家发展改革委切实履行宏观管理和经济综合协调部门职责，全面深化经济体制改革，努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

赵辰昕介绍，具体来看，可以从六个方面来概括成就：

第一，宏观经济治理体系不断健全，我国经济实力大幅提升。充分发挥国家发展规划战略导向作用，加强财政、货币、就业、产业、投资、消费、环保、区域等政策的协调配合，扎实开展与宏观政策取向一致性评估，宏观调控的前瞻性、针对性、有效性不断提高。这些推动我国经济实力不断迈上新台阶。2023年，我国国内生产总值超过126万亿元；多年来一直是世界经济增长的最大动力源，对世界经济增长贡献率超过30%。

第二，科技创新体制机制不断完善，现代化产业体系不断发展壮大。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，建立健全企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，深入推进供给侧结构性改革，加快传统产业转型，推动新兴产业发展，产业结构不断优化，新旧动能也在加快转换。2013至2023年，规模以上高技术制造业增加值年均增长10.3%，我国成为首个国内有效发明专利数量突破400万件的国家。

第三，市场体系建设取得积极成效，各类经营主体活力不断激发。十多年来，高标准市场体系建设稳步推进，要素市场化配置改革持续深化，全国统一大市场加快形成，国有经济布局优化和结构调整深入推进，促进民营企业高质量发展体制机制不断完善，市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的制度环境不断完善。

第四，开放型经济新体制加快建立，高质量共建“一带一路”扎实推进。十多年来，更大范围、更宽领域、更深层次的全面开放深入实施，规则、规制、管理、标准等制度型开放不断推进，外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度全面实行，市场化、法治化、国际化一流营商环境加快建设。我国已成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴，与150多个国家、30多个国际组织签署了230多份共建“一带一路”合作文件。

第五，社会事业改革创新深入推进，民生福祉保障能力持续提升。围绕解决好人民群众急难愁盼的问题，我们在收入分配、就业、教育、社会保障、养老托育、医疗卫生、住房保障等领域推出一系列改革举措。2013至2023年，累计实现城镇新增就业超过1.4亿人，居民人均可支配收入年均实际增长6.2%，我国历史性地解决了绝对贫困问题，已建成世界上规模最大的教育体系、社会保障体系、医疗卫生体系，另外，我国生态环境保护也发生了历史性、转折性、全局性的变化。

第六，坚持总体国家安全观，经济安全保障能力继续提升。粮食产购储加销体系不断健全，2023年粮食总产量达1.39万亿斤，实现谷物基本自给、口粮绝对安全。能源革命加快推进，绿色低碳能源保障能力持续提升，2023年可再生能源发电装机超过全国发电总装机的50%，我国可再生能源发电新增装机超过全球可再生能源新增装机的50%。与此同时，产业链供应链自主可控能力不断增强，大宗商品、原材料保供稳价有力有序，数据安全能力建设持续推进，金融风险防控体制机制逐步完善。

(责编：罗知之、吕骞)
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