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经济大省各展所长勇挑大梁 向新向优显现强大韧性活力

谢雨蓉 李晓琳
2024年07月31日16:58 | 来源：人民网
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上半年，经济大省勇挑大梁，积极应对各类风险挑战冲击，工业经济持续向好，新动能加速形成，在经济运行中有效发挥了“压舱石”“稳定器”作用。

工业生产较快增长。广东、江苏、山东、浙江、河南、四川等经济大省工业增势较好，上半年，广东规模以上工业增加值1.96万亿元，消费电子产业明显回暖，计算机、通信和其他电子设备制造业增长17.6%；江苏装备制造业增加值同比增长9.1%，对全部规上工业增加值增长的贡献率达到56.2%；山东41个工业大类行业中有39个实现正增长；浙江民营工业企业增加值增长9%，对规模以上工业增加值增长的贡献率超过80%；河南制造业技改投资增长15.1%；四川工业技术改造投资增长10.3%，高于全省固定资产投资9.4个百分点。

创新驱动深入实施。经济大省主动顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，因地制宜发展新质生产力，持续培育壮大发展新动能，为推动经济高质量发展蓄势赋能。一方面，创新赋能产业增势强劲，上半年，江苏高新技术产业产值占规上工业产值比重超过一半，山东规上高技术制造业增加值同比增长8.1%，浙江高新技术产业增加值分别增长8.7%。另一方面，高技术产品产量快速增长，上半年，广东新能源汽车、集成电路、工业机器人产量分别增长25.7%、31.1%、37.6%，河南服务器、电子计算机整机产量分别增长100.2%、46.1%，四川锂离子电池产量增长94.2%。

外贸向好态势巩固。尽管外部环境更趋复杂严峻，但经济大省不断提升产品竞争力，持续优化外贸结构，积极开拓新兴市场，稳住了全国外贸基本盘，广东、江苏、浙江稳居前三位。外贸第一大省广东保持回升势头，上半年进出口总额达到4.37万亿元，占全国比重为20.6%，规模再创历史同期新高；实现13.8%的高增速，高出全国平均水平7.7个百分点，较一季度加快1.8个百分点。江苏外贸产品附加值不断提高，苏州高技术产品进出口增长27.9%、占同期贸易总值的34.3%，较上年同期提升5个百分点。浙江外贸结构持续优化，跨境电商出口增长38.5%，成为外贸增长的重要引擎；民营企业进出口总额超过2万亿元，同比增长8.8%，占全省进出口总值的80.7%、贡献率高达90.6%。

党的二十届三中全会胜利召开，聚焦国之大者和民生关切，明确了未来五年的重大改革方向，有力提振了市场信心。经济大省持续深化改革开放，出台并落实重大改革举措，将为高质量发展注入新的活力。展望下半年，随着各项政策持续落地显效，各地结合实际加快推进高质量发展，经济大省仍将持续勇挑大梁、发挥作用，有力支撑完成全年各项目标任务。（作者单位：国家发展改革委中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所）

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(责编：罗知之、吕骞)
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