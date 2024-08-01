伊文婧

上半年，国务院印发实施《2024—2025年节能降碳行动方案》，各地区各部门扎实推进节能降碳，结合扩大有效投资、大规模设备更新和消费品以旧换新等政策落实，大力推进分领域分行业节能降碳专项行动，推动节能降碳取得积极进展，有力促进经济社会发展全面绿色转型。

能源利用效率持续提升

上半年，能源消费总量同比增长4.7%，单位GDP能耗进一步下降。工业领域，单位工业增加值能耗扭转了去年同期不降反升的趋势，步入由升转降区间，工业能源效率利用水平提升。交通领域，上半年，新能源汽车国内销量达433.9万辆，同比增长35.1%，6月份市场渗透率首次突破50%，道路交通能效水平有效提升。居民消费品领域，上半年，限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额同比增长3.1%，主要电商平台家电以旧换新销售额同比增速超过80%，高能效设备和家电加快推广普及，终端用能产品的能效水平得到显著提升。

能源结构加快优化

从消费看，新能源消费快速增长，用能结构持续改善，上半年清洁能源消费比重较去年同期提高2.2个百分点。从生产看，新型电力系统加快构建，可再生能源装机规模已连续多年保持全球第一。上半年，水电、风电和太阳能发电同比分别增长21.4%、6.9%和27.1%；煤电“三改联动”深入推进，电力系统灵活性持续改善，有助于“十四五”能耗和碳强度指标的完成。

重点领域节能降碳深入推进

工业领域，产业结构不断优化，向“新”向“绿”转型态势明显，上半年规模以上高技术制造业增加值同比增长8.7%，高耗能行业节能降碳改造深入展开，钢铁、水泥、炼油等重点行业加快优化升级。建筑领域，结合城市更新等工作，深入推进既有建筑节能改造，已实施城市更新项目超过6.6万个；推进建筑全面电气化发展，促进建筑运维迈向智能化，在条件适宜地区试点推广超低能耗、近零能耗建筑。交通领域，围绕铁路、公路、航道、机场等开展绿色化改造，加强充换电、加氢、港口机场岸电等基础设施建设；发展智能交通，运用大数据优化运输组织模式。

节能降碳理念深入人心

2024年全国节能宣传周和全国低碳日活动成功举办，各级节能降碳主管部门持续加强政策解读和知识科普，节能降碳逐步纳入国民教育体系，中小学节粮、节水、节电等教育活动持续开展，舆论宣传渠道持续拓宽，节能降碳意识正在内化于心、外化于行，垃圾分类、无纸化办公、绿色出行、少开一天车等行动已成为公众日常行为习惯，简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式日益成为新的社会风尚。（作者单位：国家发展改革委中国宏观经济研究院能源研究所）

相关阅读：

上半年国民经济总体平稳 高质量发展取得积极进展

工业转型升级步伐稳健 高质量发展成效明显

投资规模稳定增长 结构持续优化

“稳”“优”“新”“拓” 上半年我国外贸增长亮出新成绩

经济大省各展所长勇挑大梁 向新向优显现强大韧性活力

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经