人民网北京8月2日电 （记者孙红丽）国务院新闻办公室今日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，商务部国际贸易谈判副代表李詠箑在会上表示，今年上半年，外贸运行稳中有进，货物贸易展现较强韧性和市场活力，确实呈现量增、质优、份额稳的特点。

李詠箑介绍，从“量”的角度看，稳住了规模。一是上半年货物进出口规模21.2万亿元人民币，创历史同期新高，同比增长6.1%。日均进出口额1163.1亿元人民币，较2019年同期增长超40%。货物和服务净出口拉动GDP增长0.7个百分点。二是出口数量、进口数量分别增长12.7%、3.1%，货物跨境进出活跃，上半年全国港口外贸货物吞吐量增长8.8%。三是有进出口实绩的外贸主体增加至58.6万家，同比增长8.7%，增加4.7万家，企业活力得到进一步释放。

从“质”的角度看，结构在持续优化。一是与新兴市场贸易合作更加深入，占我进出口的比重提升至64.9%，第135届广交会上来自共建“一带一路”国家的客商数量增长25%，成交也很活跃。二是出口产品不断升级，机电产品出口占比提升至58.9%。高技术、高附加值产品保持较快增长，汽车、船舶出口分别增长22.2%、91.1%。电子信息产品稳步复苏，集成电路、家电出口分别增长25.6%、18.3%。三是外贸新动能培育取得积极进展。据海关总署初步测算，上半年跨境电商进出口1.22万亿元，增长10.5%，企业主体超12万家。积极开展贸易数字化、绿色化国际合作，累计与39个国家达成《数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议》。绿色低碳产品市场广阔，新能源汽车出口至170多个国家和地区。四是国际市场份额稳中有增。一季度出口国际市场份额13.6%，同比提高0.2个百分点，中国继续保持货物贸易第一大国地位。初步测算，上半年份额稳定在14%左右。

李詠箑指出，当前，外部环境复杂性严峻性上升，要充分估计外贸领域困难挑战的严重性。多个国际组织认为，今年以来全球货物贸易处于温和复苏区间，但地缘政治紧张局势、贸易限制措施增多，各国产业政策竞争加剧，可能产生较大负面影响。世贸组织最新监测显示，成员所采取的进口限制措施显著增多，2024年已生效措施预计影响2.3万亿美元进口，占全球进口总额的9.7%，为2020年以来的最高水平。

“实现全年外贸质升量稳目标，关键还要在下半年继续发力。我们将用好多双边机制帮助企业积极应对不合理贸易限制，支持更多企业依托广交会等平台开拓国际市场，努力营造稳定、可预期的贸易政策环境，加力培育外贸新动能，提升外贸综合竞争力。同时，继续深化与贸易伙伴的互利合作，共同维护全球产业链供应链的稳定畅通。”李詠箑说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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