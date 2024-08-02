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下半年如何推动消费持续扩大？商务部回应

2024年08月02日11:27 | 来源：人民网
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人民网北京8月2日电 （记者孙红丽）国务院新闻办公室今日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋在会上表示，将深入贯彻落实党中央系列的决策部署，立足商务工作“三个重要”定位，推动消费持续扩大。

徐兴锋介绍，今年下半年的工作总得来讲是五个方面：第一，办好“消费促进年”活动，共享美好生活。在时间上，谋划开学季、丰收季、冰雪季、团圆季四个消费新高潮。在地域上，坚持“全民盛惠”，在城市里办一刻钟便民生活节，在乡村开展数商兴农庆丰收，让城乡居民共享丰收喜悦。在产品上，聚焦两个品，一个是“双智”新品，即智能网联车、智能家居等。另一个是国货“潮品”，让老字号、新品牌成为消费扩增量、提品质的新增长点。在场景上，谋划推出家乡风味、银发最美、登高赏秋、瑞雪潮玩、欢乐跨年等消费场景，丰富优质供给，让老百姓赏美景、品佳肴、体味美好生活。

第二，加力推进消费品以旧换新，以以旧换新为抓手，稳住大宗消费。办好系列供需对接活动，让产供销、上下游更加通畅。此外做好政策衔接，让真金白银优惠直达老百姓手中。

第三，促进服务消费高质量发展，激发消费新动能。当前，消费者越来越看重精神上的愉悦、身心上的健康，服务消费也是下一步消费扩容升级的重要举措。将推动出台促进服务消费高质量发展的综合性文件，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放，支持文旅、养老、育幼、家政等消费，满足居民服务消费的需求。

第四，壮大新型消费，打造消费新的增长点。从长远考虑，要培育消费新的增长点，新技术、新业态、新模式，也催生了数字消费、绿色消费、健康消费等新兴消费，这些都是消费领域一些新的空间，将发展数字消费，深入实施数字消费提升行动，举办“数商兴农庆丰收”“丝路云品电商节”活动。绿色消费，持续推进新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材下乡。还要拓展智能消费，“人工智能+消费”应用场景，扩大智能家居、手机、可穿戴设备等智能消费。促进健康消费，持续开展健康消费系列活动，健康消费进万家。

二十届三中全会部署要积极推进首发经济，商务部将按照这个部署加快推进落实，鼓励企业发布新品、开设首店、开展首秀首展，持续推出新业态、新模式、新服务、新场景，满足消费者追求时尚、品质、新潮的需求。

第五，优化消费载体，引领消费升级。加快国际消费中心城市的培育，以它为试点减少消费的限制性措施，把首发经济落到实处，提升城市商业能级。不断健全农村流通体系，进一步释放乡村消费潜力。

(责编：孙红丽、吕骞)
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