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上半年我国外贸取得哪些积极进展？商务部回应

2024年08月02日11:56 | 来源：人民网
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人民网北京8月2日电 （记者孙红丽）国务院新闻办公室今日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，商务部对外贸易司司长李兴乾在会上表示，培育外贸新动能是顺应市场规律和国际需求的主动作为，目的是优化外贸产品结构，提升贸易效率，更好地满足最终用户生产生活的需要，途径是深化国际合作，支持鼓励供应链的创新。

李兴乾介绍，从上半年进出口的表现看，我国外贸在四个方面取得了积极进展，这也是外贸新动能培育的着力点。

促进跨境电商进出口双向活跃。跨境电商运用新技术、适应新需求，已经成为外贸发展的有生力量，也是各国消费者十分喜爱的友好业态。今年上半年，每天大约有900万个小包裹往来于中国和世界各国之间，中国产品可以快捷的送达各国消费者，同时越来越多的优质产品也通过跨境电商平台进入中国市场。下一步，在跨境电商领域，会进一步加强行业交流，支持供需对接，积极参与国际合作，持续推进跨境电商综试区建设。

发展绿色贸易正成为趋势。绿色贸易既包括绿色低碳产品和服务的贸易，也包括研发、采购、制造、物流、营销等外贸供应链各个环节的绿色低碳转型。下一步，商务部要研究出台绿色贸易发展专项政策，逐步建立健全绿色贸易支撑保障体系，营造良好的国际环境，提升外贸企业绿色低碳发展能力。

贸易数字化步伐加快。今年以来，商务部与相关部门积极推动数字技术在贸易领域的应用，我国部分港口无纸化的放货比例达到90%。下一步，要支持地方、企业探索贸易全链条数字化的实现路径，引导外贸主体更加主动地进行数字化转型，完善贸易数字化制度体系，持续深化国际贸易领域的合作和交流。

扩大进口为贸易伙伴提供动力和机遇。积极扩大进口是中国自主扩大开放的重大举措，是对世界经济发展的重要贡献，也是作为负责任大国的主动担当。我国不断提升进口贸易的便利化水平，今年上半年我国进口规模达到9万亿元人民币，同比增长了5.2%。下一步，要继续发挥好进博会、消博会以及广交会进口展这些重要展会平台作用，推进与有关国家和地区自贸协定谈判进程，支持扩大更多优质产品进口，让中国的大市场成为世界的大机遇。

(责编：孙红丽、吕骞)
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