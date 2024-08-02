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商务部：数据显示接近八成跨境电商企业看好下半年增长势头

2024年08月02日10:40 | 来源：人民网
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人民网北京8月2日电 （记者孙红丽）国务院新闻办公室今日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，商务部对外贸易司司长李兴乾在会上表示，上半年，我国跨境电商进出口继续保持稳定增长势头。跨境电商进出口增速达到10.5%，高于全国外贸整体增速4.4个百分点。

李兴乾介绍，从市场看，对法国、比利时、西班牙、马来西亚这些国家的进出口增长比较快。

从商品看，消费品是主要的出口产品，同时一些高附加值的产品增长势头也非常好，比如办公设备的出口增长了50.7%，摄影机出口增长了30.7%。从海外进口的商品也很受国内消费者欢迎，像食品的进口增长了22.8%，箱包进口增长了70.8%，红酒进口增长了55.4%。

从地区来看，广东、浙江等沿海地区是跨境电商进出口的主力，占全国跨境电商进出口的比重接近90%。

从企业预期看，近期商务部做了问卷调查，数据显示接近八成跨境电商企业看好下半年的增长势头。

李兴乾表示，下一步，商务部将继续坚持鼓励创新、包容审慎的原则，重点做好两个方面工作：一方面，优化服务生态。落实好跨境电商专项政策，支持跨境电商赋能产业带发展，指导地方培育一批发展标杆。另一方面，深化国际合作，积极参与国际多双边谈判，利用双边经贸联委会、贸易畅通工作组这些沟通机制，推介我国跨境电商发展的经验、做法、成效。

(责编：孙红丽、吕骞)
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