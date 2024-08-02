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夜经济正“热” 餐饮行业加快布局夜间生态

2024年08月02日13:36 | 来源：人民网
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人民网北京8月2日电 （车柯蒙、实习生钟文玥）今年以来，我国文旅等服务消费需求持续活跃，这其中，夜经济作为服务消费的重要形式，亮点频出，有力促进消费、拉动内需。

商务部发布的《城市居民消费习惯调查报告》显示，国内60%的消费发生在夜间，大型购物中心每天18时至22时的消费额占比超过全天的二分之一。当全国文旅市场“暑期档”遇上夜经济，消费市场迸发新活力。

瞄准“夜经济”大市场，各地纷纷推出活动，丰富夜间消费场景，北京启动国际美食荟活动，近80场餐饮活动，覆盖全市深夜食堂餐饮街区、商圈、餐饮企业；2024上海夜生活节也已经开启，围绕夜购、夜食、夜秀、夜娱、夜游、夜动、夜读7个维度，推出一批夏夜特色活动；广州则推出“美食+”“旅游+”“艺术+”“文化+”花样玩法，打造夜间消费品牌。不少餐饮企业加快布局夜间生态，推出特色产品和服务，满足消费者需求。

美蛙鱼火锅、麻辣小龙虾、喷香鸡骨肉+锅巴土豆拼盘、杨枝甘露冰豆花……以“长续航”营业时间出圈的海底捞为例，自7月22日起，其全国门店在21：00后进入夜宵时间，多款限定新品上市，以满足夜宵人群的味蕾需求。

“入夏以来，晚间的客流量明显增长，就餐年轻人居多，啤酒、特色饮品在夜间的点单率有所上升。”海底捞三里屯店店经理表示。

口感好、热量低……当前，牛蛙产品逐渐成为夜宵市场的“主角”之一。近日，中国烹饪协会与海底捞和其他牛蛙养殖、加工上下游企业，联合发布了《牛蛙养殖及加工技术规范》团体标准。这一举措为牛蛙的养殖与加工设立了更为严格的规范，进一步保障了消费者舌尖上的安全。

近年来，“餐饮+”场景大量涌现，餐饮+游戏、餐饮+露营……行业创新正为消费者提供新玩法、新选择。以海底捞露营店为例，据该项目负责人介绍，露营店分为远郊露营、城市露营以及商圈天台露营等形式，消费者可以根据需求选择。

“与正餐有所区别，夜宵更像是一种享受型消费，消费者喜欢堂食夜宵的主要原因在于喜欢感受热闹、有烟火气的氛围，以及跟朋友聚会，联络感情。因此，餐饮品牌在打造夜宵场景时，除了关注好吃，也要关注好玩。”业内人士表示。

与此同时，夜经济的火爆也催热了外卖订单，如今，不少外卖平台纷纷推出优惠活动，抢抓市场机遇。海底捞外送数据显示，近一个月以来夜宵时段火锅订单量环比增长17%，下饭火锅菜订单量环比增长34%。

业界专家认为，随着玩法不断上新，夜经济有望不断成长，推动消费持续恢复和扩大。

(责编：郭思邈、吕骞)
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