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我国消费品品种总量突破2亿种 经营主体活力强劲

2024年08月02日13:36 | 来源：人民网
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人民网北京8月2日电 （记者孙博洋）据市场监管总局所属中国物品编码中心统计，截至2024年6月底，我国登记使用商品条码的消费品总量突破2亿种，结合国际物品编码组织（GS1）统计数据看，我国消费品品种总量位居全球第一。 

消费品品种增长速度持续提升

商品条码作为消费品的唯一产品“身份证”标识，是消费品进入市场流通的表征，企业每申报一种商品条码数据就标志着一款新商品的诞生。

据中国物品编码中心统计2024年上半年，登记使用商品条码的消费品新增966.4万种，同比增长14.8%，消费品品种总量达20084.7万种。结合近三年消费品新增品种数量来看，2021年新增1781万种，同比下降4.1%；2022年新增1647.1万种，同比下降7.5%；2023年新增1964万种，同比上升19.2%。消费品增速在2023年转负为正，2024年在上一年度基础上又提高了14.8个百分点，反映出我国消费市场在一系列促消费政策作用下，经营主体活力强劲，社会经济恢复发展态势好动能足。

消费品品种覆盖我国行业达92.8%

据中国物品编码中心相关负责人介绍，按照国民经济行业分类97大类统计，目前消费品覆盖90个行业大类，覆盖面达92.8%。

其中，消费品品种在千万级的有4大类，分别是：纺织服装/鞋/帽制造业4652.4万种、批发业4321.7万种、零售业3738.6万种、皮革/毛皮/羽毛（绒）及其制品业1155.7万种；消费品品种在百万级的有17大类，排位前五的分别是：专用设备制造业852万种、纺织业493.8万种、食品制造业493.8万种、计算机服务业485.8万种、化学原料及化学制品制造业316万种；消费品品种在十万级的有17大类，排位前五的分别是：科技交流和推广服务业99.1万种、交通运输设备制造业84.4万种、仪器仪表及文化/办公用机械制造业80.4万种、专业技术服务业65.5万种、研究与试验发展55.5万种；消费品品种在万级及万级以下的有52大类。我国消费品行业分布面广，具有丰富的层次结构与多元化水平，充分反映我国居民消费的多样化、个性化需求激发了市场创新动能和活力。

全国四大经济区域消费品品种增速均超两位数

中国物品编码中心数据显示按照全国四大经济区统计，我国东北、东部、中部、西部消费品品种总量分别为225.8万种、18428.9万种、810.8万种、619.2万种，占比分别为1.1%、91.8%、4%、3.1%。其中，东部地区消费品品种在全国总量中占有绝对比重，囊括了全国五个拥有千万种以上消费品省市，分别为：广东省7932.3万种、浙江省3335.1万种、上海市2465.5万种、福建省1298.2万种、北京市1291.6万种。另外，从消费品品种增长速度来看，东北地区同比增长33%，东部地区增长10.1%，中部地区增长27.4%，西部地区增长24.6%，全国四大经济区域消费品品种总量均呈两位数增长趋势，反映了各大区域的旺盛消费需求，带动了消费品市场协调并进的发展格局。

(责编：郭思邈、吕骞)
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