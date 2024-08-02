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持续推进质量强国建设 促进消费品质量安全社会共治

2024年08月02日13:36 | 来源：人民网
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人民网北京8月2日电 （记者孙博洋）7月31日，中国消费品质量安全促进会（简称中消会）在京召开第二届第五次理事会及第七次常务理事会，并举办市场监管与社会共治公益大讲堂。

会上，中消会理事长，原质检总局党组成员、副局长张沁荣表示，将汇聚广大会员的智慧与力量，加强科技创新、强化标准引领、搭建交流合作，持续推进质量强国建设。

市场监管总局质量监督司司长段永升表示，中消会积极发挥桥梁纽带作用、搭建交流合作平台，提质助企，稳步推进“三进”活动和消费者科普宣传工作，助力不断优化和提升消费品质量安全社会共治体系。下一步，市场监管部门要继续加强产品质量安全监管工作，一是坚持源头治理，保障工业产品质量安全；二是坚持守正创新，完善产品质量安全监管制度；三是坚持管服并举，推动消费品质量安全社会共治。

海关总署商品检验司司长陆春明表示，中消会在跨境消费品质量安全领域，不断加强与海关总署商检司的沟通交流，双方在风险信息搜集、监管政策研究、行业诉求反馈、企业合规培训等领域开展深度合作，形成一系列专业合作成果，为政府决策提供了有力支撑，为海关技术能力建设提供了专业支持。

中消会副理事长兼秘书长王昆在工作报告中指出，10年来，中消会在汽车及后市场、儿童用品、消费类电器、家居生活、消防、食品、碳中和8个领域设立分支机构。连续10年承办消费品质量安全“进社区、进校园、进乡镇”消费者教育活动，广泛开展科普宣传，覆盖上千万人次。承担“老年产品”“进出口商品质量”等政府课题项目近50个。发布团体标准超过150项，举办100多场行业交流活动。

会议当天，中消会还举办了市场监管与社会共治公益大讲堂，邀请到市场监管总局相关司局做最新政策宣贯及监管业务解读。

(责编：郭思邈、吕骞)
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