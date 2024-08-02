人民网北京8月2日电 （记者李栋）秋粮产量占全年粮食总产量的四分之三，是粮食生产的大头。当前，全国大部地区秋粮作物长势基本正常，主产区全力以赴打好“虫口夺粮”攻坚战，保障秋粮丰收。

旱生虫，涝生病。“降雨后的农田，温度高、湿度大，易滋生病虫害。”大暑时节，河南安阳内黄县岸上村的农技人员正根据不同的田块，因田施策，指导农户们适时进行“一喷多防”，加强玉米褐斑病、叶斑病、锈病和病虫害监测。

趁着晴好天气，今年种了190多亩玉米的岸上村村民郭红星正在技术员的指导下，抓紧用无人机进行飞防。“这次飞防能有效节约人工成本，增加药效防治效果，确保安全度过病虫害高发期。”郭红星说。

农业现代化，关键在于农业科技现代化。如今，地上跑的、天上飞的、“云”里转的设施设备，都成了新农具。农民从看天到看屏，从靠手感到靠遥感，科技在防治病虫害方面起着关键作用。数据显示：当前，我国农业科技进步贡献率超过63%，三大主粮基本实现全程机械化，农业科技创新取得丰硕成果。

为有效应对秋粮病虫害，力保作物丰产丰收。近日，农业农村部相关部门会同全国农技中心召开秋粮病虫害防控暨统防统治与绿色防控融合推进会，交流秋粮病虫害发生防控情况，分析研判发生形势，动员安排防控工作。

农业农村部种植业管理司相关负责人介绍，经大力组织防控，当前病虫未对秋粮生产造成明显不利影响。“但受降水偏多、台风北上影响，近期秋粮病虫害扩展蔓延较快，呈重发态势，仍需实施预防控制面积20亿亩次以上。”

植保防灾减灾、“虫口夺粮”是保障粮食和农业生产稳定发展的重要措施。该负责人表示，各地要切实加强专业能力建设，发挥中央财政资金、项目作用，紧盯秋粮重大病虫害发生新形势和成灾新风险，切实细化实化综合防控措施，确保将病虫害危害损失控制在5%以内。

一是强化组织发动，发挥行政推动优势，压实防控属地责任，确保防控工作及时有效开展。

二是强化监测预警，加密系统监测和大田普查，准确掌握发生动态，提高预报准确率。

三是强化统防统治，通过购买服务等方式，大力推进专业化统防统治，提高重发区处置率。

四是强化绿色防控，推广应用生物防治、理化诱控等绿色防控措施，实现防病治虫与农药减量化有机统一。

五是强化服务指导，关键时期组派精干力量，深入防控一线开展技术指导，切实提高防控效果。

“8月—9月是秋粮病虫害发生和防控关键时期，各地要落实落细各项工作措施和技术措施，确保防控时机及时，确保防控措施落实到位，全力以赴实现‘虫口夺粮’保丰收。”该负责人说。

(责编：王震、吕骞)

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