本报记者 孔德晨

近年来，河北省邢台市隆尧县根据县域经济发展特色，结合市场需求，打造高端日用陶瓷生产基地。目前，该县年产1500多万套高档日用陶瓷制品，超八成产品出口至欧美市场。图为该县一家陶瓷出口企业的工人在生产车间内工作。

新华社记者 牟 宇摄

如何评价我国上半年外贸表现，实现全年外贸质升量稳目标还将如何发力？如何看待当前吸引外资形势？怎样促进消费持续稳定增长？在国务院新闻办公室8月2日举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，商务部有关负责人回应当前热点问题。

加快培育外贸新动能

商务部国际贸易谈判副代表李詠箑说，今年上半年，我国外贸运行稳中有进，货物贸易呈现量增、质优、份额稳的特点。一季度出口国际市场份额13.6%，同比提高0.2个百分点，中国继续保持货物贸易第一大国地位；初步测算，上半年份额稳定在14%左右。

“当前，外部环境复杂性严峻性上升，我们要充分估计外贸领域困难挑战的严重性。”李詠箑同时指出，多个国际组织认为，今年以来全球货物贸易处于温和复苏区间，但地缘政治局势紧张，贸易限制措施增多，各国产业政策竞争加剧，可能产生较大负面影响。

“实现全年外贸质升量稳目标，关键还要在下半年继续发力。”李詠箑表示，商务部将用好多双边机制帮助企业积极应对不合理贸易限制，支持更多企业依托广交会等平台开拓国际市场，努力营造稳定、可预期的贸易政策环境，加力培育外贸新动能，提升外贸综合竞争力。

商务部对外贸易司司长李兴乾表示，从上半年进出口的表现看，我国外贸在跨境电商、绿色贸易、贸易数字化和扩大进口四个方面取得积极进展，同时这也是外贸新动能培育的着力点。下一步，会持续推进跨境电商综合试验区建设；研究出台绿色贸易发展专项政策，逐步建立健全绿色贸易支撑保障体系；支持地方、企业探索贸易全链条数字化的实现路径，引导外贸主体更加主动地进行数字化转型，完善贸易数字化制度体系。

加大力度吸引和利用外资

近期我国实际使用外资规模有所下降，怎么看？商务部外国投资管理司司长朱冰说，上半年实际利用外资金额接近5000亿元，还是处在近十年来比较高的一个水平。引资规模同比有所下降，主要是受去年同期的高基数影响。

与此同时，我国制造业、高技术制造业实际利用外资占比较去年同期均提高2.4个百分点。“说明结构在优化，外国投资者正在积极调整行业领域投资布局，这和我国加快发展新质生产力、深入推进新型工业化的大趋势完全契合。”朱冰说。

他表示，我国经济回升向好、长期向好的基本态势没有改变，超大规模的市场、优质的产业体系供给、高端高素质人才供给等综合优势，对外资的吸引力也没有改变，大多数跨国公司看好长期在华投资前景，所以持续加大投资力度。

上半年，22个自贸试验区实际使用外资达到1039.6亿元，进出口总额达到4.1万亿元，以不到千分之四的国土面积，实现了占全国20.8%的外商投资和19.5%的进出口。

朱冰表示，下一步，商务部将通过稳步扩大制度型开放、进一步放宽市场准入、深化外商投资促进体制机制改革、更好建设各类开放平台以及持续优化外商投资环境等加大力度吸引和利用外资，用高水平的对外开放促进深层次的改革、推动高质量发展。

促进消费扩容升级

商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，上半年消费市场呈现以下特点：

大宗消费“稳”，乘用车销量同比增长3.3%，限额以上单位家电、家具零售额同比分别增长3.1%和2.6%；服务消费“快”，服务消费零售额同比增长7.5%，增速比商品零售额高4.3个百分点；新型消费“活”，网上零售占社零总额比重达到25.3%；乡村消费“新”，乡村消费零售额同比增长4.5%，增速比城镇高0.9个百分点。

党的二十届三中全会对下一步做好消费工作作出了部署。近日，中央政治局会议强调要以提振消费为重点扩大国内需求，经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费。

徐兴锋表示，下半年工作主要围绕办好“消费促进年”活动、加力推进消费品以旧换新、促进服务消费高质量发展、壮大新型消费以及引领消费升级五方面展开。

服务消费是下一步消费扩容升级的重要举措。徐兴锋说，将推动出台促进服务消费高质量发展的综合性文件，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放，支持文旅、养老、育幼、家政等消费，满足居民服务消费的需求。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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