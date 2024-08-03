中国人民银行8月2日对外公布了下半年各项重点工作，明确继续实施好稳健的货币政策，加大金融对实体经济的支持力度，把着力点更多转向惠民生、促消费。

图为8月1日，中国人民银行召开2024年下半年工作会议，部署下一阶段工作。（图片来源中国人民银行网站）

记者了解到，中国人民银行1日召开2024年下半年工作会议，部署下一阶段工作。会议明确，中国人民银行系统要加大宏观调控力度，加强逆周期调节，增强经济持续回升向好态势。

会议提出，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。推动社会综合融资成本稳中有降。强化预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险。

根据会议部署，下一阶段，中国人民银行系统将加强做好五篇大文章的统筹规划和政策落地，加快出台五篇大文章配套政策文件。更大力度推进金融支持大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新落地见效。深入开展科技、绿色、中小微企业、乡村振兴等金融服务能力提升工程。

在防范化解重点领域金融风险方面，中国人民银行表示，要扎实做好金融支持融资平台债务风险化解工作。防范化解房地产金融风险，落实好3000亿元保障性住房再贷款政策，促进加快建立租购并举的住房制度。推动建立权责对等、激励相容的风险处置机制，积极稳妥推动存量风险处置。

此外，中国人民银行还将深化金融改革开放和国际金融合作，持续加强金融市场建设和制度型开放，持续优化债券市场直接入市、“债券通”、“互换通”运行机制。加强和完善外汇管理，扩大优质企业贸易便利化政策覆盖面，升级扩围跨国公司本外币一体化资金池政策。（记者吴雨）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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