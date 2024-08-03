新华社深圳8月2日电（记者毛思倩）记者从2日举行的深圳市低空经济高质量发展大会上获悉，深圳首次机场区域高低空融合运行试验飞行日前在深圳宝安国际机场完成，此次试验飞行中，物流无人机从机场码头起飞，跨城跨海飞抵珠江口西岸中山市的起降点，是深圳在民航繁忙空域里无人和有人驾驶飞行器融合飞行的一次探索。

据悉，7月26日开展的试验飞行模拟民航航班急件行李需从深圳机场被送至中山，民航航班抵达后，行李被运至邻近的深圳机场码头无人机起降点，一架物流无人机运载行李起飞，25分钟后顺利抵达约50公里外中山市的深中航空港。

深圳低空产业发展服务有限公司相关负责人介绍说，此次试验飞行起飞区域位于机场管制空域，主要保障民航客货机飞行，试验飞行验证了无人机在该区域飞行的可行性，将为后续的常态化融合飞行积累宝贵经验。

无人机执飞企业丰翼科技政务总监陈孝辉表示，此次试验飞行对低空物流发展意义重大，未来常态化融合飞行后，可以实现高空干线民航货机和低空末端物流无人机的有效衔接，大大提升物流运输时效。

记者在现场了解到，深圳低空运行管理中心2日正式启用，作为深圳低空经济发展的重要基础设施，该中心将成为全市低空飞行活动的申报窗口、指挥中枢、信息平台和情报中心，推动深圳低空飞行“一网统管”。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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