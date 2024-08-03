新华社北京8月2日电（记者申铖）记者2日从财政部了解到，在香港会计及财务汇报局协同配合下，财政部对跨境审计监管工作中发现的内地注册会计师张云鹤私自承办跨境审计业务、私存私带审计工作底稿等违法违规问题开展专项检查，并依法依规对相关注册会计师及境外会计师事务所实施追责。据了解，这是财政部首次对违规境外会计师事务所作出限制从业监管决定。

财政部当日发布的公告称，经查，2022年，张云鹤作为注册会计师并担任天健会计师事务所广东分所副总经理、合伙人期间，与开元信德会计师事务所有限公司（一家注册于香港的会计师事务所，以下简称香港开元信德）私自签署合作协议，在天健立项审批系统中未上报真实的业务信息，实际承办了5家内地在港上市企业2021年度财务报表审计工作。张云鹤还存在私存私带审计工作底稿等违法违规问题。

依据相关规定，财政部决定给予张云鹤警告并处罚款3万元的行政处罚。中国注册会计师协会对张云鹤作出公开谴责的行业惩戒，并收回其2023年11月获得的“注册会计师诚信执业30年”荣誉证书。

经查，2022年至2023年，香港开元信德承接的5家内地在港上市企业年报审计业务，不属于境外会计师事务所入境临时执行审计业务的行政许可范畴。香港开元信德未按规定向相关省级财政部门进行业务报备、报告，涉及面广，情节严重。

依据相关规定，财政部决定予以公告，香港开元信德自公告日起5年内不得从事内地企业境外上市审计业务。

财政部表示，下一步，将进一步加强跨境审计业务监督管理，重点关注境外会计师事务所涉及的执业许可、业务报备、定期报告、与内地会计师事务所开展业务合作以及审计工作底稿保存等情况。按照财政部与有关国家或地区监管机构签署的跨境审计监管合作协议及机制安排，持续强化跨境审计监管协作，共同规范注册会计师和会计师事务所跨境审计执业行为，不断提升审计质量。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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