人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

财政部首次对违规境外会计师事务所作出限制从业监管决定

2024年08月03日06:57 | 来源：新华网
小字号

新华社北京8月2日电（记者申铖）记者2日从财政部了解到，在香港会计及财务汇报局协同配合下，财政部对跨境审计监管工作中发现的内地注册会计师张云鹤私自承办跨境审计业务、私存私带审计工作底稿等违法违规问题开展专项检查，并依法依规对相关注册会计师及境外会计师事务所实施追责。据了解，这是财政部首次对违规境外会计师事务所作出限制从业监管决定。

财政部当日发布的公告称，经查，2022年，张云鹤作为注册会计师并担任天健会计师事务所广东分所副总经理、合伙人期间，与开元信德会计师事务所有限公司（一家注册于香港的会计师事务所，以下简称香港开元信德）私自签署合作协议，在天健立项审批系统中未上报真实的业务信息，实际承办了5家内地在港上市企业2021年度财务报表审计工作。张云鹤还存在私存私带审计工作底稿等违法违规问题。

依据相关规定，财政部决定给予张云鹤警告并处罚款3万元的行政处罚。中国注册会计师协会对张云鹤作出公开谴责的行业惩戒，并收回其2023年11月获得的“注册会计师诚信执业30年”荣誉证书。

经查，2022年至2023年，香港开元信德承接的5家内地在港上市企业年报审计业务，不属于境外会计师事务所入境临时执行审计业务的行政许可范畴。香港开元信德未按规定向相关省级财政部门进行业务报备、报告，涉及面广，情节严重。

依据相关规定，财政部决定予以公告，香港开元信德自公告日起5年内不得从事内地企业境外上市审计业务。

财政部表示，下一步，将进一步加强跨境审计业务监督管理，重点关注境外会计师事务所涉及的执业许可、业务报备、定期报告、与内地会计师事务所开展业务合作以及审计工作底稿保存等情况。按照财政部与有关国家或地区监管机构签署的跨境审计监管合作协议及机制安排，持续强化跨境审计监管协作，共同规范注册会计师和会计师事务所跨境审计执业行为，不断提升审计质量。

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
事关保险资产风险分类 金融监管总局公开征求意见
　　人民网北京8月2日电 （记者杜燕飞）为加强金融监管，防范化解风险，金融监管总局修订形成《保险资产风险分类办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），今日正式向社会公开征求意见。《征求意见稿》按照资产风险实质确定资产的分类范围，有利于全面评估保险公司投资风险，真实反映资产质量。…
报告：2023年氢能供需规模平稳 多元应用场景正加快发展
　　人民网北京8月2日电 （记者杜燕飞）在日前举行的氢能专精特新产业大会上，国家能源局科技司发布《中国氢能发展报告（2023）》（以下简称《报告》）。《报告》指出，2023年，我国氢能创新体系加快建设，产业发展基础性制度体系持续完善，氢能供需整体规模保持平稳，产业集聚效应趋势凸显，多元应用场景加快创新发展，为构建清洁低碳、安全高效的能源体系做出了贡献。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部