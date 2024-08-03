仲 音

今夏文旅市场火热，县域旅游热度更高。在山东荣成市，海草房民宿带火渔家乐；在吉林延吉市，特色美食城吸引八方来客。一些平台数据显示，全国县域7月至8月文旅预订单量环比增幅超过22倍。县域经济“上新”、文旅市场兴旺，折射百姓消费需求不断升级，展现我国超大规模市场的巨大潜力。

习近平总书记强调：“内需是中国经济发展的基本动力，也是满足人民日益增长的美好生活需要的必然要求。”党的二十届三中全会《决定》提出，“加快培育完整内需体系”。日前召开的中共中央政治局会议强调“深化创新驱动发展，深入挖掘内需潜力”，要求“以提振消费为重点扩大国内需求，经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费”。

政策有力，改革发力，为做好下半年经济工作注入了强大动力。

大国经济具有内需为主导的显著特征。我国人口规模大，是全球最大最有潜力的市场之一。上半年，随着大规模设备更新和消费品以旧换新政策加快落地、超长期特别国债等举措有力实施，最终消费支出对经济增长贡献率为60.5%，资本形成总额对经济增长贡献率为25.6%，国内需求持续恢复，为经济保持平稳向好提供了强力支撑。下半年，持续把制度优势转化为治理效能，加大宏观调控力度，增强宏观政策取向一致性，确保持续用力、更加给力，必将为深入挖掘内需潜力营造更有力的政策环境。

深入挖掘内需潜力，要统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革。坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力，通过优化供给结构、改善供给质量，把被抑制的市场需求释放出来，才能形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。今年以来，满足数字消费、绿色消费的新趋势，数字基础设施加快建设，不仅带动智能物流、智能电网、智能家居等产业发展，也助推制造业数字化转型跑出“加速度”。以提振消费为重点扩大国内需求，准确把握供给和需求的有机结合点，我们不仅能提升供给体系的质量和效率，还能扩大当期和未来的有效需求，为经济持续回升向好注入强劲动力。

深入挖掘内需潜力，要及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措。市场效率越高，有效需求越强。稳步推进自然垄断行业改革，加强产权司法保护，民营经济促进法启动起草……突出目标导向、问题导向，各方面制度规则“立起来”，各种障碍掣肘“破除掉”，全国统一大市场加快建设，经营主体活力不断增强。截至今年5月底，民营经济经营主体占所有经营主体的比例增长到96.4%。以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，致力构建全国统一大市场，坚决贯彻落实扩大内需战略规划纲要，形成市场主导的有效投资内生增长机制，完善扩大消费长效机制，尽快形成完整内需体系，高质量发展的动力必将更加强劲。

我国正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速发展阶段，拥有超大规模市场，内需市场空间广阔、潜力巨大。依靠实打实的政策举措和改革行动，创造有利的体制机制环境，着力解决制约构建新发展格局和推动高质量发展的卡点堵点问题，积极扩大国内需求，不断挖掘内需潜力，不断增强国内大循环的内生动力和可靠性，定能推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，中国经济高质量发展必将拥有更澎湃的动力。

《 人民日报 》（ 2024年08月03日 01 版）

(责编：乔业琼、陈键)

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