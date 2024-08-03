本报记者 罗珊珊

8月2日，国务院新闻办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。“今年以来，商务运行稳中有进，高质量发展取得新成效，为国民经济发展作出积极贡献。”商务部国际贸易谈判副代表李詠箑在会上介绍。

增强消费对经济发展的基础性作用

李詠箑介绍，商务部着力增强消费对经济发展的基础性作用，出台消费品以旧换新行动方案和促进汽车消费、家居消费、餐饮业高质量发展等系列政策，先后开展“消费提振年”“消费促进年”系列活动。

上半年，消费保持平稳增长，社会消费品零售总额23.6万亿元，增长3.7%；服务消费零售额同比增长7.5%；网上零售额同比增长9.8%，其中实物商品增长8.8%，网上零售占社零总额比重达到了25.3%；乡村消费零售额3.14万亿元，同比增长4.5%，农村居民人均消费支出增长7.6%。

消费品以旧换新政策效应逐步显现，截至目前，全国汽车报废更新补贴申请突破45万份，上半年，汽车报废回收量同比增长27.6%，新能源乘用车的零售量增长33.1%。家电方面，上半年限额以上单位家电零售额同比增长3.1%，比上年同期加快了2.1个百分点。家装厨卫方面，限额以上单位家具零售额同比增长2.6%。

下一步，商务部会同相关部门尽快印发进一步做好汽车、家电以旧换新工作通知，出台家装厨卫“焕新”的工作指引，电动自行车以旧换新实施方案等。落实好促进二手车便利销售、在线办理汽车注销登记、再生物资回收企业“反向开票”等，持续完善再生资源的回收体系，让消费者处理废旧物资更加便捷。

稳住外贸外资基本盘，实施一系列促贸助企政策措施

推动外贸稳规模优结构，商务部打出“1+N”政策组合拳，实施一系列促贸助企政策措施。办好进博会、广交会、服贸会、数贸会等重大展会。推进服务贸易创新发展，实施跨境服务贸易负面清单。商务部对1.6万家重点外贸外资企业调查显示，超七成企业预计全年出口有所增长。

李詠箑表示，今年上半年，外贸运行稳中有进，货物贸易展现较强韧性和市场活力，呈现量增、质优、份额稳的特点。积极开展贸易数字化、绿色化国际合作，累计与39个国家达成《数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议》。绿色低碳产品市场广阔，新能源汽车出口至170多个国家和地区。一季度出口国际市场份额13.6%，同比提高0.2个百分点，中国继续保持货物贸易第一大国地位。初步测算，上半年份额稳定在14%左右。

更大力度吸引和利用外资，商务部举办17场“投资中国”重点活动，广泛宣传在华投资机遇。召开12场外资企业圆桌会，持续提高外籍人员在华生活工作便利度，不断优化营商环境。上半年新设外资企业数量达2.7万家，实际使用外资4989亿元。引资结构不断优化，高技术制造业引资占比较上年同期提高2.4个百分点。

商务部将进一步放宽市场准入，扩大鼓励外商投资产业目录，同时发布2024年版的外资准入负面清单，全面取消制造业领域的外资准入限制措施。推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放。修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，引导更多优质外资进入资本市场进行长期投资。

上半年，22个自贸试验区实际使用外资达到1039.6亿元，进出口总额达到4.1万亿元，以不到千分之四的国土面积，实现了占全国20.8%的外商投资和19.5%的进出口。

商务部表示正在研究制定实施自贸试验区提升战略的综合性文件，将集中推出一批引领性、集成性改革举措，为全面深化改革探索更多可复制可推广的成功经验。

扩大高水平对外开放，推动共建“一带一路”高质量发展

推动构建高标准的全球自贸区网络是一项重要工作。截至目前，我国已与29个国家和地区签署了22个自贸协定，与自贸伙伴的贸易额占我国对外贸易额的1/3左右。自贸伙伴已经遍及亚洲、拉丁美洲、非洲、欧洲和大洋洲。

商务部表示，将与更多有意愿的国家和地区商签自贸协定，力争到2030年将我国与自贸伙伴的贸易额占外贸总额比例提高到40%左右。在新商签的自贸协定中进一步提升货物贸易开放水平，推动更多产品纳入零关税清单，以负面清单方式推动服务贸易和投资的谈判，并且推动在电信、医疗、旅游等重点领域进一步扩大开放。

推动共建“一带一路”高质量发展，合作质量不断提升。贸易结构不断优化，扩大对共建国家设备、零部件等出口，促进当地产业发展；积极扩大自共建国家的农产品和工业品进口，与共建国家共享中国大市场机遇。与共建国家合作领域不断拓展，已经与42个共建国家签署了绿色发展、数字经济、蓝色经济等投资合作协议，“丝路电商”伙伴国扩展到33个。中老铁路等一批标志性工程相继建成，在农业、教育、医疗等领域“小而美”的民生项目陆续落地。持续擦亮“一带一路”的绿色底色，今年上半年节能环保清洁类项目新签合同额增长近70%。

商务部将完善推进高质量共建“一带一路”机制，持续抓好高质量共建“一带一路”八项行动落实落地，推动“一带一路”经贸合作不断走深走实。

《 人民日报 》（ 2024年08月03日 02 版）

(责编：乔业琼、陈键)

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