本报北京8月2日电 （记者刘志强）近日，经国务院常务会议研究审议，进一步支持天津滨海新区高质量发展的若干政策措施印发实施。

政策措施聚焦进一步增强科技研发转化能力，以科技创新引领产业发展，依托优势发展新质生产力，与京冀协同提升先进制造研发转化能力，建设重大科技创新平台，培育壮大航空航天、信息技术等战略性新兴产业。

聚焦进一步强化海空两港枢纽作用，优化提升港航功能，强化资源配置能力，增强天津港辐射能力，推进冷链物流等临港配套设施和服务提质升级，加快建设区域航空枢纽。

聚焦进一步提升金融赋能实体经济发展质效，促进金融高质量发展，增强租赁、商业保理等行业国际竞争力。

聚焦进一步加快改革创新步伐，加强改革系统集成，扩大高水平对外开放，支持天津自贸试验区与北京、河北自贸试验区联动发展。

聚焦进一步完善城市服务功能，践行人民城市理念，加快建设美丽宜居城市。

《 人民日报 》（ 2024年08月03日 02 版）

(责编：乔业琼、陈键)

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