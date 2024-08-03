2018年6月，国家主席习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上宣布，中国政府支持在青岛建设中国—上海合作组织地方经贸合作示范区。2019年7月24日，中央深改委第九次会议审议通过《中国—上海合作组织地方经贸合作示范区建设总体方案》。

依海起势，渐成峰峦。

自启动建设以来，中国—上海合作组织地方经贸合作示范区（下称：上合示范区）持续构建国际物流大通道，深度融入共建“一带一路”，建设好制度型开放示范区，着力营造市场化、法治化、国际化营商环境，精心打造重大国际交流合作高能级平台，为国际经贸合作注入强劲“上合力量”。

跨越山海拓宽“上合之路”

近日，一列过境货物专列从上合示范区出发。本趟班列共运载86个标准集装箱，货值约2500万元人民币。货物从哈萨克斯坦起运，经阿拉山口口岸入境，在上合示范区多式联运中心内进行换装操作，最后通过青岛港转海运到日韩和东南亚地区，全程仅需要20天。

东西双向互济、陆海内外联动。上合示范区成为中欧班列的重要“支点”，“钢铁驼队”可以从这里连贯东西、跨越山海，激活全球产业链供应链“大动脉”。

截至目前，上合示范区已开通32条班列线路，累计开行中欧班列3200多列，通达23个上合组织及共建“一带一路”国家。

依托多式联运交通枢纽优势，上合示范区积极服务和融入新发展格局，成为上合组织国家面向亚太的“出海口”。同时还持续拓宽“海陆空铁”国际物流大通道，为共建“一带一路”注入新活力。

日前，在中国传化（上合）国际物流港，一辆贴有“TIR”标识的货车在等待海关查验。司机高贺莹将驾车经满洲里公路口岸出境，约8天后抵达莫斯科。他告诉记者，货车全程只需在上合示范区进行一次查验，此后沿线过境国家免于查验。

TIR（国际公路运输系统）是建立在联合国公约基础上的全球性跨境货运通关系统。作为航运、铁路、航空之外的“第四物流通道”，TIR是上合示范区畅通国际货运通道的重要方式，实现“仅一次查验”。“TIR专线‘一车到底’，可以‘门到门’‘点对点’运输，提高通关效率、降低企业物流成本。”传化上合（青岛）国际经贸有限公司招商运营总监梁天潇说。

多维通道互补畅通。近年来，上合示范区还规划建设上合国际枢纽港，获联合国批准国际港口代码“CNJZH”，获评商贸服务型国家物流枢纽、空港型国家物流枢纽；开通42条面向上合组织国家海运航线，与青岛港互联互通，打造“前港后站、一体运作”海铁联运服务模式；不断优化至上合组织国家航线布局，去年以来新增3条国际全货机航线，国际航空门户枢纽能级持续提升。

“上合示范区已构建‘东接日韩亚太、西联中亚欧洲、南通东盟南亚、北达蒙俄大陆’的国际物流大通道。”上合示范区管委会产业发展一部部长臧元奇说。

披荆斩棘、跨越山海，大通道带来大物流、带动大贸易。上合示范区逐步拓展国际物流大通道，深度融入“一带一路”建设。

“上合之路”正越走越宽。

制度创新扩大“上合之力”

不久前，青岛天驰物流有限公司申报进口的一票冻生北方长额虾，涉及进口关税及增值税合计12万元。得益于“上合银关通”关税保函业务，企业零担保即享受到“先放后缴，汇总纳税”的通关便利。

青岛天驰物流有限公司长期从事水产品进口，贸易对象涉及欧盟、美国等数十个国家和地区。“公司平均每月进口订单有数十票，以前每进一票都要先缴纳关税和增值税，货物才能放行。如今，‘上合银关通’关税保函业务缓解了资金紧张，加快了通关速度。”公司总经理兰斌说，进口关税和增值税共占货值10%以上，通过“上合银关通”关税保函业务，公司在每个固定周期内所有业务只需一次性缴纳这笔税费即可。

“上合银关通”关税保函业务的成功应用，是上合示范区制度创新的重要成果之一。近年来，上合示范区加大改革创新力度，围绕物流、贸易、投资等7大领域累计推出88项制度创新案例，积极构建与国际经贸规则相衔接、符合上合组织国家共同诉求的制度创新体系，持续稳步扩大制度型开放。

去年5月，我国与乌兹别克斯坦达成关于“经认证的经营者”（AEO）互认。作为我国面向上合组织国家开展地方经贸合作的国家级平台，上合示范区越来越多企业投身到双边贸易中。AEO认证作为一种制度创新，在海关查验、通关时间等方面为企业提供了很大便利。

秉承在国家开放格局中的战略定位，上合示范区通过制度创新服务和融入上合组织及共建“一带一路”国家，持续推进富有上合特色的制度创新体系建设。

“上合之力”正持续扩大。

共享协同凝聚“上合之势”

作为我国国际贸易“单一窗口”之一，中国—上海合作组织地方经贸合作综合服务平台（下称：上合经贸综服平台）集贸易、通关、物流、金融等功能于一体，是面向上合组织国家地方经贸领域的一站式公共服务平台。

青岛欧海德国际贸易有限公司的有机食品原料在欧美市场很畅销。随着经营逐步扩大，企业想开拓上合组织国家市场，但苦于没有合适渠道。于是，企业向上合经贸综服平台求助。由于平台整合了上合组织国家的海关数据，该企业很快就找到了目标客户，并达成了初步合作意向。但签合同之前，企业又担心客户付款能力和资信问题。

上合经贸综服平台利用“信用上合”功能，链接了216个国家和地区的企业信用数据，帮助企业打消了顾虑。

“一份信用报告，涵盖了营收、贸易等50多个细分维度的情况数据。我们借此筛选出了10多家心仪的客户。现在企业每年出口额超过1000万元。”该企业销售经理王语盈说。

今年以来，上合经贸综服平台已完成语言版本优化、提升物流服务能力、丰富金融服务等20余项功能优化。目前，上合经贸综服平台已累计注册用户1.5万余家，出具信用报告超86万份，多式联运综合服务系统累计交易额超1.65亿元。

打造重大国际交流合作高能级平台，经贸人才是关键。中国—上海合作组织经贸学院（下称：上合组织经贸学院）自2022年1月13日在青岛揭牌以来，致力于为上合组织国家“育才”，为多边经贸合作“搭台”。

来自塔吉克斯坦的伊斯梅洛娃·莱洛参加了在上合组织经贸学院举办的“邂逅上合·美丽青岛”来华留学生社会实践活动。她告诉记者，在学院的学习经历极为宝贵。“在这里，我与世界各地的在华留学生交流沟通、互相学习。我坚信，我们青年人将成为上合组织国家间合作发展的新动力。”伊斯梅洛娃·莱洛说。

据上合组织经贸学院院长郑师介绍，学院围绕贸易便利化等相关规则、标准、法律业务累计开设了214个班次，覆盖来自上合组织和共建“一带一路”国家1.5万余人。

“上合示范区正逐渐成为具有较强影响力的上合文化元素集中展示区、经贸资源要素交汇区、重要活动承载区。”青岛市委常委、上合示范区党工委书记张新竹说。

“上合之势”正加速凝聚。

（据新华社青岛8月2日电 记者王凯、孙晓辉）

(责编：乔业琼、陈键)

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