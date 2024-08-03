银行理财市场存续规模超28万亿元
2024年08月03日08:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社北京电 （记者李延霞）银行业理财登记托管中心近日发布的《中国银行业理财市场半年报告（2024年上）》显示，截至今年6月末，我国银行理财市场存续规模达28.52万亿元，较年初增加6.43%。上半年累计新发理财产品1.54万只，募集资金33.68万亿元。
从产品结构看，截至6月末，固定收益类产品存续规模为27.63万亿元，占全部理财产品存续规模的比例达96.88%，较年初增加0.54个百分点。
从产品期限看，今年上半年，新发封闭式理财产品加权平均期限在303至392天之间，为市场提供了长期稳定的资金来源。截至6月末，1年以上的封闭式产品存续规模占全部封闭式产品的比例为67.87%，较年初增加0.85个百分点。
今年上半年，理财投资者数量维持增长态势。报告显示，截至6月末，持有理财产品的投资者数量达1.22亿个，较年初增长6.65%。上半年，理财产品累计为投资者创造收益3413亿元。
(责编：乔业琼、陈键)
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