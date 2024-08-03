本报北京8月2日电 （记者廖睿灵）记者近日从国家能源局获悉，今年上半年，中国可再生能源装机规模不断实现新突破，全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦，同比增长24%，占全国新增电力装机的88%。

从发电情况看，上半年可再生能源发电量稳步迈上新台阶，全国可再生能源发电量达1.56万亿千瓦时，同比增加22%，约占全部发电量的35.1%。其中，风电太阳能发电量合计达9007亿千瓦时，约占全部发电量的20%，同比增长23.5%，超过同期第三产业用电量（8525亿千瓦时）和城乡居民生活用电量（6757亿千瓦时）。

分类型看，上半年，全国新增水电并网容量499万千瓦，其中常规水电219万千瓦，抽水蓄能280万千瓦，规模以上水电发电量5526亿千瓦时。全国风电新增并网容量2584万千瓦，同比增长12%。上半年全国风电发电量5088亿千瓦时，同比增长10%。全国光伏新增并网1.02亿千瓦，同比增长31%。上半年全国光伏发电量3914亿千瓦时，同比增长47%。

伴随可再生能源规模不断扩大，新型储能装机规模也在稳步增长。

国家能源局能源节约和科技装备司副司长边广琦介绍，上半年，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达4444万千瓦/9906万千瓦时，较2023年底增长超过40%。

从地区分布看，西北、华北地区已投运新型储能装机占全国超过50%。其中，西北地区27.3%，华北地区27.2%，华中地区15.3%，南方地区15.2%，华东地区14.6%，东北地区0.4%。

从技术路线看，多个压缩空气储能、液流电池储能、钠离子电池储能项目投产，构网型储能探索运用，推动技术多元化发展。

今年上半年，已投运锂离子电池储能占比97%，压缩空气储能占比1.1%，铅炭（酸）电池储能占比0.8%，液流电池储能占比0.4%，其他技术路线占比0.7%。从应用场景看，独立储能、共享储能装机占比45.3%，新能源配建储能装机占比42.8%，其他应用场景占比11.9%。

边广琦介绍，目前，国内新型储能调度运用不断增强，调节作用逐步显现。根据电网企业统计数据，国家电网公司经营区今年上半年新型储能等效利用小时数达390小时、等效充放电次数约93次，较去年上半年分别提高约100%、86%。在市场运行较为成熟的山东、甘肃等地区，新型储能调用水平进一步提升。

“我们通过调研发现，随着新型储能装机规模的增加，新型储能促进新能源开发消纳和提高电力系统安全稳定运行水平的作用逐步增强，有效服务能源安全保障。”边广琦表示，国家能源局将加强规划引领，强化试点示范，优化调度运用，健全标准体系，完善市场机制，持续推动新型储能行业高质量发展。

(责编：乔业琼、陈键)

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