人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

万亿级市场规模，低空经济如何“飞”得更稳？

2024年08月03日08:48 | 来源：新华网
小字号

原标题：新华解码·二十届三中全会决定丨万亿级市场规模，低空经济如何“飞”得更稳？

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》对“健全现代化基础设施建设体制机制”作出系统部署，其中专门提到“发展通用航空和低空经济”。

今年上半年，我国新注册无人机超60万架，无人机总数较去年年底增长48%。截至目前，超1.4万家无人机企业持有现行有效的民用无人驾驶航空器运营合格证，超22.5万人持有无人机操控员执照。据测算，2023年我国低空经济规模超5000亿元，2030年有望达到2万亿元……这些数据表明，我国低空经济正步入快速成长的新阶段。

从直升机到电动垂直起降航空器，从农用飞机到物流配送无人机，这些新飞机、新场景、新业态，科技感十足，也让低空经济走进人们的日常生活。

据中国民航局综合司副司长孙文生介绍，低空经济既包括传统通用航空业态，又融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式，是一种容纳并推动多领域协调发展的综合经济形态，具有明显的新质生产力特征。

和土地、海洋、能源一样，空域也是重要的资源，发展低空经济是利用这一资源的有效途径。

“低空经济已在一二三产业拥有广泛应用，通过改革和完善政策体系，引导创新资源和要素有序流动，低空经济不仅能够实现自身发展，还能孕育新业态、带动新产业，成为新的经济增长点。”中国航空运输协会通航业务部总经理孙卫国说。

市场需求不断增加、场景应用日渐丰富，面对越来越繁忙的天空，如何助推低空经济“飞”得更稳？

“民航局正加快推动空域分类管理落地实施，充分利用低空空域资源。与地方政府共同推进空天地一体的低空通信导航监视能力建设，完善国家、区域和飞行服务站三级飞行服务体系，逐步实现低空飞行‘一站式’服务。”民航局局长宋志勇说。

产业发展离不开科学的监管和规范的市场秩序。宋志勇表示，民航局正建立健全运输航空、传统通用航空、无人机等融合运行场景下各类飞行活动的安全运行规则、标准以及相关监管政策，规范市场秩序，壮大市场规模，构建良好的低空经济市场生态。（记者王聿昊、周圆）

(责编：乔业琼、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
事关保险资产风险分类 金融监管总局公开征求意见
　　人民网北京8月2日电 （记者杜燕飞）为加强金融监管，防范化解风险，金融监管总局修订形成《保险资产风险分类办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），今日正式向社会公开征求意见。《征求意见稿》按照资产风险实质确定资产的分类范围，有利于全面评估保险公司投资风险，真实反映资产质量。…
报告：2023年氢能供需规模平稳 多元应用场景正加快发展
　　人民网北京8月2日电 （记者杜燕飞）在日前举行的氢能专精特新产业大会上，国家能源局科技司发布《中国氢能发展报告（2023）》（以下简称《报告》）。《报告》指出，2023年，我国氢能创新体系加快建设，产业发展基础性制度体系持续完善，氢能供需整体规模保持平稳，产业集聚效应趋势凸显，多元应用场景加快创新发展，为构建清洁低碳、安全高效的能源体系做出了贡献。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部