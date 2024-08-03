原标题：新华解码·二十届三中全会决定丨万亿级市场规模，低空经济如何“飞”得更稳？

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》对“健全现代化基础设施建设体制机制”作出系统部署，其中专门提到“发展通用航空和低空经济”。

今年上半年，我国新注册无人机超60万架，无人机总数较去年年底增长48%。截至目前，超1.4万家无人机企业持有现行有效的民用无人驾驶航空器运营合格证，超22.5万人持有无人机操控员执照。据测算，2023年我国低空经济规模超5000亿元，2030年有望达到2万亿元……这些数据表明，我国低空经济正步入快速成长的新阶段。

从直升机到电动垂直起降航空器，从农用飞机到物流配送无人机，这些新飞机、新场景、新业态，科技感十足，也让低空经济走进人们的日常生活。

据中国民航局综合司副司长孙文生介绍，低空经济既包括传统通用航空业态，又融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式，是一种容纳并推动多领域协调发展的综合经济形态，具有明显的新质生产力特征。

和土地、海洋、能源一样，空域也是重要的资源，发展低空经济是利用这一资源的有效途径。

“低空经济已在一二三产业拥有广泛应用，通过改革和完善政策体系，引导创新资源和要素有序流动，低空经济不仅能够实现自身发展，还能孕育新业态、带动新产业，成为新的经济增长点。”中国航空运输协会通航业务部总经理孙卫国说。

市场需求不断增加、场景应用日渐丰富，面对越来越繁忙的天空，如何助推低空经济“飞”得更稳？

“民航局正加快推动空域分类管理落地实施，充分利用低空空域资源。与地方政府共同推进空天地一体的低空通信导航监视能力建设，完善国家、区域和飞行服务站三级飞行服务体系，逐步实现低空飞行‘一站式’服务。”民航局局长宋志勇说。

产业发展离不开科学的监管和规范的市场秩序。宋志勇表示，民航局正建立健全运输航空、传统通用航空、无人机等融合运行场景下各类飞行活动的安全运行规则、标准以及相关监管政策，规范市场秩序，壮大市场规模，构建良好的低空经济市场生态。（记者王聿昊、周圆）

(责编：乔业琼、陈键)

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